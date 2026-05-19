München (ots) -Neue Partnerschaft: McDonald's Deutschland wird Presenting Partner von "G2 NORD", dem deutschen League-of-Legends-Academy-Team der E-Sport-Organisation. Zudem ermöglicht McDonald's Deutschland die Rückkehr des Female-Teams "G2 Hel". Gemeinsam mit G2 möchte McDonald's Deutschland Nachwuchstalente fördern und die Präsenz von Frauen im E-Sport nachhaltig stärken.Die neue Partnerschaft von G2 und McDonald's Deutschland basiert auf einer gemeinsamen Überzeugung: Der Wettbewerb geht weit über die Ergebnisse hinaus und umfasst gemeinsame Erlebnisse, die Menschen verbinden. Als Presenting Partner wird McDonald's Deutschland nicht nur mit dem bekannten Claim "ich liebe es" auf dem Trikot von G2 NORD und G2 Hel vertreten sein. Die Zusammenarbeit umfasst außerdem Content-Formate rund um die Spielerinnen und Spieler, Einblicke hinter die Kulissen sowie eine ganzjährige Videoreihe mit Teampräsident Niklot "Tolkin" Stüber, die Fans einen näheren Blick auf das Team und den Alltag im Wettbewerb ermöglicht.McDonald's Deutschland unterstützt G2 NORD in einer Zeit zunehmender Erfolge in der Prime League. Bereits in der ersten Saison gewann G2 NORD den Prime League Winter Snowdown und erreichte bei der ersten Teilnahme an den EMEA Masters direkt die Playoffs. Gleichzeitig soll das Team neuen Talenten den Einstieg in den professionellen E-Sport erleichtern. Mit der Unterstützung von McDonald's Deutschland kehrt außerdem G2 Hel zurück, eines der erfolgreichsten Female-Teams im europäischen League-of-Legends-E-Sport. Mit der Teilnahme im "Game Changers"-Turnier wirbt das Team für mehr Sichtbarkeit und Entwicklungsmöglichkeiten in League of Legends.Stijn Mentrop-Huliselan, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Bei McDonald's geht es immer darum, Menschen zusammenzubringen. Gaming gehört heute zu den stärksten und lebendigsten Themenfeldern überhaupt und vereint Fans weltweit. Deshalb passt diese Partnerschaft so gut zu uns und basiert auf einer einfachen Überzeugung: Community first. Wir freuen uns, G2 NORD zu unterstützen und die Rückkehr von G2 Hel zu begleiten - ein wichtiges Signal für Chancengleichheit, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit im E-Sport. Die Partnerschaft umfasst also genau das, wofür auch unsere Marke steht und bietet unserer Gaming-Community einen hohen Unterhaltungswert.""Die Partnerschaft geht über klassisches Sponsoring hinaus. Gemeinsam wollen wir die Talentförderung ausbauen und echte Möglichkeiten im E-Sport schaffen", sagt Alban Dechelotte, CEO von G2. "Mit McDonald's Deutschland als Presenting Partner von G2 NORD stärken wir nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Region, sondern setzen auch ein Zeichen für mehr Vielfalt im E-Sport. Die Rückkehr von G2 Hel ist dabei ein wichtiger Schritt. Wir sind stolz auf unseren Partner, der sich der Bedeutung bewusst ist, Frauen im E-Sport zu fördern und damit unsere gesamte Industrie langfristig auszubauen."Zum Start der Partnerschaft veröffentlichten McDonald's und G2 ein gemeinsames Announcement-Video mit Jankos, Sola, Tolkin, Team NORD und Caltys. Das Video wurde intern von G2 produziert. McDonald's Deutschland wird bei der Entwicklung und Ausgestaltung der Partnerschaft von der Lead-Agentur Scholz & Friends begleitet.Über G2G2 zählt seit über 10 Jahren zu den weltweit führenden E-Sport-Organisationen und ist bekannt für Erfolge bei internationalen Turnieren, zahlreiche Branchenauszeichnungen sowie aufmerksamkeitsstarke Partnerschaften. Mit einer globalen Fangemeinde von mehr als 40 Millionen Menschen hat sich G2 als prägende Marke der E-Sport-Branche etabliert und engagiert sich darüber hinaus auch im traditionellen Sport, bspw. in der Kings League. Weitere Informationen unter g2esports.comÜber McDonald's DeutschlandMcDonald's Deutschland ist Marktführer in der deutschen Systemgastronomie und seit 55 Jahren fest in Deutschland verankert. Gemeinsam mit mehr als 200 unabhängigen Franchise-Nehmern beschäftigt das Unternehmen rund 64.000 Mitarbeitende aus 165 Nationen. In knapp 1.400 Restaurants begrüßt McDonald's Deutschland täglich mehr als 1,8 Millionen Gäste aus aller Welt. Weitere Informationen unter mcdonalds.deLink zum Announcement-Video: Time To Feed | G2 x McDonald's (https://www.youtube.com/watch?v=_e2AS0vnDlM)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6277703