Zwei Monate Handarbeit oder fünf Tage KI-Automatisierung: Vor dieser Wahl stand ein Berliner Health-Startup, als die BFSG-Pflicht zur Barrierefreiheit auf 1.400 Produktbilder ohne Alt-Texte traf. Alt-Texte, also maschinenlesbare Beschreibungen für Bilddateien, sind in vielen Onlineshops eine Baustelle, die im Tagesgeschäft zu kurz kommt. So lagen auch bei Apriwell massenhaft Produktfotos, Infografiken, Slider-Motive und Icons im Shopify-Repository ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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