Emittent / Herausgeber: Medaro Mining Corp. / Schlagwort(e): Studie

Medaro Mining meldet Abschluss der Desktop-Studie für das REE-Projekt Clay-Howells West in Ontario



19.05.2026 / 12:15 CET/CEST

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Medaro Mining meldet Abschluss der Desktop-Studie für das REE-Projekt Clay-Howells West in Ontario Vancouver, British Columbia -19. Mai 2026 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss einer Desktop-Studie zur Ermittlung von Explorationszielen auf seinem Seltenerdmetall-("REE")-Projekt Clay-Howells West (das "Projekt") bekannt zu geben, das sich im Gebiet Kapuskasing im Cochrane District im Nordosten von Ontario befindet. Die Studie wurde von Shahab Tavakoli, P.Geo., für Medaro erstellt und bewertete die öffentlich zugänglichen geologischen, geophysikalischen, geochemischen und historischen Explorationsdatensätze, um die REE-Höffigkeit zu prüfen und Prioritäten für zukünftige Feldprogramme festzulegen. Im Rahmen der Desktop-Studie wurden historische Kartierungen des Grundgesteins, historische Explorationsinformationen, Daten zur Gesteinsgeochemie sowie Datensätze aus magnetischen und radiometrischen Flugvermessungen des Ontario Geological Survey aus dem Gebiet um Smooth Rock Falls sowie Datensätze aus regionalen Gravitations- und aeromagnetischen Untersuchungen zusammengeführt (Ontario Geological Survey, 2016, 2023 und Sage, 1988). Ziel der Studie war es, einen kohärenten geologischen Rahmen für die Konzessionen Clay-Howells West zu entwickeln, Gebiete von erhöhter Höffigkeit zu ermitteln und praktische Folgeexplorationsarbeiten zu empfehlen, um vorrangige Ziele zu validieren und geologische Unsicherheiten zu verringern. Highlights der Desktop-Studie Die Desktop-Studie deutet darauf hin, dass das System Clay-Howells, in dem das Projekt angesiedelt ist, zwei vornehmliche Typen einer REE-Mineralisierung beherbergen könnte: (1) ein intrusionsgebundenes magnetithaltiges, kaliumreiches (K) Syenit-Seltenerdmetall-System; und (2) ein in Kontaktzonen lagerndes thoriumreiches, mit leichten Seltenerdmetallen (LREE) angereichertes metasomatisches System, das sich entlang des Randes der Intrusion und des Intrusions-Paragneis-Kontakts gebildet hat. Die Studie geht davon aus, dass die LREE-Anreicherung innerhalb der alkalischen Intrusionsabfolge mit magnetithaltigen Schichten und mäßiger Kaliumalteration im Zusammenhang steht, während die Randzonen eine weiter entwickelte metasomatische Mineralisierungsart darstellen könnten, die mit späten alkalischen oder karbonatitischen Fluiden zusammenhängt. Historische Kartierungen und jüngste Bohrungen im angrenzenden Gebiet Clay-Howells, das sich direkt neben dem Projekt befindet, stützen ein mehrphasiges Intrusionsmodell aus alkalischen Karbonatiten, das sich durch Syenit, Karbonatit, magnetitreiche Zonen, Syenitbrekzien und durch Verwerfungsalterationsbrekzien auszeichnet (Sage, 1988, Canada Rare Earth Corp., 2011, Argyle Resources Corp., 2025).

Die für das Konzessionsgebiet verfügbaren regionalen magnetischen Daten weisen auf deutliche Kontraste und ringförmige bis lineare magnetische Merkmale hin, die als Ausdruck magnetitreicher Intrusionsphasen, Intrusionskontakte, struktureller Korridore und möglicher Gang- oder "Feeder"-Systeme gewertet werden (Ontario Geological Survey, 2016; Tavakoli, 2026).

Radiometrische Verhältnisse, darunter eTh/K, eTh/eU und eU/K, werden als nützliche Indikatoren für Bereiche mit Th- und LREE-Anreichung erachtet, insbesondere dort, wo sie mit magnetischen Gradienten, Brüchen der Gravitationsgradienten und historischen TREO-Anomalien übereinstimmen (Ontario Geological Survey, 2016; Tavakoli, 2026).

Die höffigsten Milieus sind der Studie zufolge Intrusionsränder, Zonen mit hohem magnetischem Gradienten, erhöhte Th/K-Radiometrieanomalien, Brüche von Gravitationsgradienten und strukturelle Kreuzungspunkte anstatt des gesamten Intrusionskerns (Tavakoli, 2026). Vorrangige Explorationsgebiete auf dem Projekt Im Rahmen der Studie wurde zur Priorisierung der Projektblöcke und der Ermittlung von Gebieten, die einer Bestätigung vor Ort bedürfen, ein auf der Beweiskraft basierender Höffigkeitsansatz verwendet. Die Priorisierung, die sich daraus ergeben hat, ist nachfolgend zusammengefasst (siehe Abbildung 1): Block A - Priorität Nr. 1: Block A wird als vorrangigstes Zielgebiet des Projekts eingestuft, was sich auf eine Syenit-Geologie am Intrusionsrand, starke geophysikalische und radiometrische Signaturen sowie erhöhte Th/K-Verhältnisse stützt, die durch eine Principal Component Analysis (PC2) ermittelt wurden. Bei diesem Verfahren werden Zonen angezeigt, die eine Anreicherung mit thoriumhaltigen REE-Mineralen aufweisen. Diese Faktoren deuten insgesamt auf äußerst günstige Milieus am Intrusionsrand für eine metasomatische REE-Th-Mineralisierung hin (Tavakoli, 2026).

Block A wird als vorrangigstes Zielgebiet des Projekts eingestuft, was sich auf eine Syenit-Geologie am Intrusionsrand, starke geophysikalische und radiometrische Signaturen sowie erhöhte Th/K-Verhältnisse stützt, die durch eine Principal Component Analysis (PC2) ermittelt wurden. Bei diesem Verfahren werden Zonen angezeigt, die eine Anreicherung mit thoriumhaltigen REE-Mineralen aufweisen. Diese Faktoren deuten insgesamt auf äußerst günstige Milieus am Intrusionsrand für eine metasomatische REE-Th-Mineralisierung hin (Tavakoli, 2026). Block B - Priorität Nr. 2: Das Zielgebiet mit der zweithöchsten Priorität des Projekts weist eigenständige und strukturell fokussierte Höffigkeitshochs auf, insbesondere entlang der östlichen Grenze, wo strukturelle Kontrollen REE-haltige Fluide konzentriert haben könnten (Tavakoli, 2026).

Das Zielgebiet mit der zweithöchsten Priorität des Projekts weist eigenständige und strukturell fokussierte Höffigkeitshochs auf, insbesondere entlang der östlichen Grenze, wo strukturelle Kontrollen REE-haltige Fluide konzentriert haben könnten (Tavakoli, 2026). Block C - Priorität Nr. 3: Das Zielgebiet mit der dritthöchsten Priorität des Projekts weist ein lokalisiertes und variableres Potenzial mit schwächerer radiometrischer Unterstützung und begrenzter geochemischer Abdeckung auf. Vor der Durchführung kostenintensiverer Explorationsarbeiten werden zusätzliche Erkundungsprobenahmen und Maßnahmen zur Überprüfung im Feld empfohlen (Tavakoli, 2026).

Das Zielgebiet mit der dritthöchsten Priorität des Projekts weist ein lokalisiertes und variableres Potenzial mit schwächerer radiometrischer Unterstützung und begrenzter geochemischer Abdeckung auf. Vor der Durchführung kostenintensiverer Explorationsarbeiten werden zusätzliche Erkundungsprobenahmen und Maßnahmen zur Überprüfung im Feld empfohlen (Tavakoli, 2026). Southeastern Clay-Howells Zone - Referenzmineralisierungssystem: Die Studie beschreibt dieses etwa einen Kilometer östlich des Projekts gelegene Gebiet als ein bestätigtes karbonatitgebundenes REE-System mit hohen Th/K- und U/K-Werten, variablen Th/U-Werten und stark anomalen TREO-Werten, die mit dem bekannten Magnetit-Nb-REE-Vorkommen Clay-Howells in Zusammenhang stehen (Canada Rare Earth Corp., 2011, Argyle Resources Corp., 2025). Abbildung 1: Aus Desktop-Analysen abgeleitete Zielgebiete mit REE-Höffigkeit zur anschließenden Überprüfung vor Ort auf dem Projekt Clay-Howells West. Die Zielgebiete basieren auf der Auswertung öffentlich zugänglicher geophysikalischer, radiometrischer, geologischer und historisch-geochemischer Datensätze und wurden von Medaro bislang noch nicht durch Feldarbeiten bestätigt.





Empfohlene nächste Schritte Die Desktop-Studie empfiehlt ein stufenweises Explorationsprogramm, das darauf ausgerichtet ist, die vorrangigsten Ziele zu validieren und das geologische Modell zu verfeinern. Zu den empfohlenen Arbeiten gehören eingehende geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten, die radiometrische und magnetische Überprüfung von bei Flugvermessungen ermittelten Anomalien am Boden, Gesteins- und Bodenprobenahmen, Schürfgrabungen oder Abtragungen, sofern die Ausbisse des Grundgesteins oder die Genehmigungsbedingungen dies zulassen, petrographische und mineralogische Untersuchungen zur Bestätigung von REE-haltigen Phasen sowie Erkundungs- oder Diamantbohrungen bei vorrangigen Zielen, sofern die Ergebnisse der Feldarbeiten dies rechtfertigen. Durchführung gezielter Kartierungen und Prospektionsarbeiten in den Blöcken A und B mit Schwerpunkt auf Intrusionsrändern, strukturellen Kreuzungspunkten und radiometrischen Th/K-Anomalien.

Durchführung radiometrischer und magnetischer Traversierungen zur Überprüfung der bei Flugvermessungen ermittelten geophysikalischen Reaktionen und zur Eingrenzung von Gebieten für Probenahmen oder Schürfgrabungen.

Systematische Entnahme von Gesteins-, Boden- und, wo angemessen, Geschiebemergel- oder Schwermineralproben in bisher unzureichend beprobten Bereichen mit hoher Höffigkeit, insbesondere in Block A und ausgewählten Teilen von Block B.

Durchführung petrographischer, mineralogischer und auf Seltenerdmetalle (REE) fokussierter Analysen zur Identifizierung der wichtigsten REE-haltigen Minerale und zur Bewertung vorläufiger metallurgischer Implikationen.

In Abhängigkeit der Ergebnisse, Genehmigungen und Zugangsmöglichkeiten sollen die vorrangigsten Ziele anhand Schürfgrabungen, Abtragungen, Erkundungs- und/oder Diamantbohrungen unter der Deckschicht erprobt werden.

Stellungnahme des Managements "Der Abschluss der Desktop-Studie für Clay-Howells West verschafft Medaro eine solidere technische Grundlage für die Weiterentwicklung des Projekts", so Mark Ireton, Chief Executive Officer und Direktor von Medaro. "Die Studie lässt mehrere Zielgebiete erkennen, in denen günstige geologische Gegebenheiten, strukturelle Voraussetzungen, radiometrische Anomalien sowie magnetische oder gravimetrische Reaktionen zusammenkommen. Unser nächster Schritt besteht darin, diese Ziele anhand systematischer Feldüberprüfungen, Probenahmen und, sofern erforderlich, Folgeexplorationsarbeiten zu bewerten. Das Unternehmen hat bereits ein Projektteam für diese Arbeiten verpflichtet, das seine Arbeit aufnehmen wird, sobald die Witterungsbedingungen in der Region dies zulassen."

Technische Angaben und Warnhinweise Die Desktop-Studie stützt sich auf öffentlich zugängliche Datensätze, historische geologische Kartierungen, Informationen zu historischen Explorationsarbeiten sowie regionale geophysikalische Daten. Das Unternehmen hat keine neuen Feldarbeiten, keine erneuten Probenahmen und keine unabhängige Überprüfung aller historischen Ergebnisse absolviert, auf die die Studie Bezug genommen hat. Historische und von Dritten erzielte Explorationsergebnisse, einschließlich Ergebnissen aus angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten, sollten nicht als Nachweis für eine Mineralisierung auf den Claims des Unternehmens gewertet werden. Eine Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf dem Projekt zu. Bei dem Konzessionsgebiet handelt es sich um ein in einer frühen Phase der Exploration befindliches Projekt, und die Desktop-Studie stellt weder eine Mineralressourcenschätzung noch eine Mineralreservenschätzung, eine wirtschaftliche Erstbewertung oder eine wirtschaftliche Evaluierung dar. Es sind weitere Feldarbeiten, Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen zur Bestätigung und Bohrungen erforderlich, um zu bestimmen, ob auf dem Projekt eine bedeutende Mineralisierung vorliegt. Die historische vermutete Ressourcenschätzung, auf die für das größere Magnetit-Nb-REE-Vorkommen Clay-Howells Bezug genommen wird, wurde 2011 von Tetra Tech/Wardrop Engineering Consultants erstellt und wird als historisch betrachtet. Die Mineralressource basierte auf acht Bohrlöchern und wurde mittels der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode (OK) für % Fe 2 O 3 , 15 einzelne Seltenerdoxide (REOs), Nioboxid (% Nb 2 O 5 ), Magnesiumoxid (% MgO) und Thoriumoxid (% ThO 2 ) geschätzt. Der TREO-Gehalt ist die Summe der 15 einzelnen Interpolationen der REOs. Auf die interpolierten Schätzungen wurden keine Gewinnungsraten angewandt. Das Unternehmen hat die historische Schätzung nicht von unabhängiger Seite überprüfen lassen, und ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Es wären zusätzliche Bohrungen, Probenahmen, eine Überprüfung der historischen Daten, eine QA/QC-Prüfung, geologische Modellierungen sowie Arbeiten zur Schätzung der Mineralressource erforderlich, bevor eine historische Schätzung als aktuell eingestuft werden könnte. Das bekannte Magnetit-Nb-REE-Vorkommen Clay-Howells sowie etwaige historische Ergebnisse von angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten werden ausschließlich zur Veranschaulichung des geologischen Kontexts herangezogen. Eine auf benachbarten Konzessionsgebieten ermittelte Mineralisierung lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Clay Howells West des Unternehmens zu.

Qualifizierter Sachverständiger Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und einem "qualifizierten Sachverständigen" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, aber nicht sämtliche historische oder von Dritten ermittelten Explorationsdaten, auf die hierin Bezug genommen wird, eigenständig verifiziert. Diese Informationen haben historischen Charakter und dienen ausschließlich der Einordnung in den geologischen Kontext sowie der Ermittlung von Explorationszielen.

Über das REE-Projekt Clay-Howells West Das Projekt besteht aus 10 Mineralclaims, die in drei Betriebsblöcke unterteilt sind. Die Blöcke A und B erstrecken sich zusammen über etwa 3.000 Hektar, und Block C umfasst zwei aneinandergrenzende, auf REE ausgerichtete Konzessionen auf der Ostseite des Mattagami River mit einer Grundfläche von etwa 916 Hektar, woraus sich eine Gesamtfläche des Projekts von etwa 3.916 Hektar ergibt (Tavakoli, 2026). Das Projekt befindet sich etwa 45 Kilometer nordnordöstlich von Kapuskasing (Ontario) in der Porcupine (Timmins) Mining Division sowie der Kapuskasing Structural Zone, einem regionalen Korridor im Krustenmaßstab, der mit alkalischen und karbonatitischen Intrusionssystemen in Zusammenhang steht (Stinson, 2021). Der alkalische Intrusionskomplex Clay-Howells wird als mehrphasiges, von Syenit dominiertes alkalisches Karbonatitsystem beschrieben, das sich in hochgradige archaische Gneisgesteine der Kapuskasing Subprovince einlagerte (Sage, 1988). Sage (1988) beschrieb den Komplex als eine pilzförmige zusammengesetzte syenitische Intrusion mit Syenit-Fazies im Zentrum und im Randbereich, die lokal von magnetitreichem Karbonatit durchdrungen ist. Bei früheren technischen Untersuchungen des umfassenderen Systems Clay-Howells konnten REE-haltige Minerale wie Monazit, Apatit, Fergusonit, Allanit, Britholit, Bastnäsit, Pyrochlor und Ce-La-Ca-Silikate ermittelt werden (Sage, 1988; Canada Rare Earth Corp., 2011).

Über Medaro Mining Corp. Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen. Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen. Im Namen des Unternehmens Mark Ireton Chief Executive Officer & Director Medaro Mining Corp. 220 - 333 Terminal Avenue Vancouver, BC V6A 4C1 info@medaromining.com Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zum Explorationspotenzial des Projekts, zur Interpretation geologischer, geophysikalischer, geochemischer und historischer Daten, zur Identifizierung und Einstufung von Explorationszielen, zu den vorgeschlagenen Explorationsplänen des Unternehmens sowie zum Potenzial für die Entdeckung einer REE-Mineralisierung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Genauigkeit historischer und öffentlich zugänglicher Daten, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Zugangs zum Projekt, des Erhalts erforderlicher Genehmigungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, künftige Explorationsprogramme abzuschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Explorationsrisiken, geologischer Ungewissheiten, Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung, der Marktlage, Rohstoffpreisschwankungen, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Umwelt- und regulatorischer Risiken sowie Finanzierungsrisiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Fußnoten / Quellennachweis [1] Argyle Resources Corp. (2025). Work Report on 2025 Diamond Drilling on the Clay-Howells Property, Clay Township, Ontario, Canada. Verfasst von Julien Huguet, P.Eng.; erstellt von Laurentia Exploration Inc. [2] Daigle, P. (2011). Technical Report on the Clay-Howells Fe-REE Project, Ontario, Canada. Erstellt von Tetra Tech Wardrop für Rare Earth Metals Inc., Dokument Nr. 1192410300-REP-R0001-01. [3] Dunlop, D.J., Özdemir, Ö., und Costanzo-Alvarez, V. (2010). "Magnetic properties of rocks of the Kapuskasing uplift, Ontario, Canada, and origin of long-wavelength magnetic anomalies." Geophysical Journal International, 183(2), 645-658. [4] Ontario Geological Survey (2016). Survey Report on Smooth Rock Falls Area. Ontario Airborne Geophysical Surveys, Magnetic Gradiometer and Gamma-Ray Spectrometric Data, Geophysical Data Set 1082b. [5] Ontario Geological Survey / historische aeromagnetische und gravimetrische Datensätze der Provinz des Geological Survey of Canada, wie in der Desktop-Studie für Clay-Howells West angegeben. [6] Bell, K. und Blenkinsop, J. (1980). Rubidium-strontium isotopic dating of the Clay-Howells alkalic complex, wie in Sage (1988) angegeben. [7] Sage, R.P. (1988). Geological mapping and evaluation of the Clay-Howells Alkalic Rock Complex, Ontario, wie in der Desktop-Studie für Clay-Howells West angegeben. [8] Regionale geologische Referenzen für die Kapuskasing Structural Zone und dazugehörige alkalische Karbonatitsysteme, wie in der Desktop-Studie zitiert. [9] Regionale geophysikalische und tektonische Referenzen für die Kapuskasing Structural Zone, wie in der Desktop-Studie angegeben. [10] Tavakoli, S., P.Geo. (2026). Comprehensive Desktop Study for Exploration Targeting, Clay-Howells West REE Project, Ontario. Erstellt für Medaro Mining Corp., 6. Mai 2026. Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.



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