Mainz (ots) -
Woche 21/26
Dienstag, 19.05.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
20.15 Zur Erinnerung an Alexander Held
Stralsund - Waffenbrüder
(vom 12.5.2020)
Nina Petersen Katharina Wackernagel
Karl Hidde Alexander Held
Karim Uthman Karim Günes
Techniker Stein Andreas Schröders
Caroline Seibert Therese Hämer
Thomas Jung Johannes Zirner
Sascha Müller Florian Bartholomäi
Jeanette Beckmann Alina Levshin
Wolfram Winkelmann Karl Kranzkoswki
Monika Beckmann Marita Breuer
Rainer Oehler Peter Kremer
und andere
Musik: Oliver Kranz
Kamera: Daniel Koppelkamm
Buch: Daniel Schwarz, Thomas Schwebel
Regie: Kaspar Heidelbach
Deutschland 2018
Im Streaming: 19. Mai 2026, 21.45 Uhr bis 19. Mai 2027
21.45 Stralsund - Die rote Linie
(vom 21.10.2025)
Nina Petersen Katharina Wackernagel
Karl Hidde Alexander Held
Karim Uthman Karim Günes
Thomas Jung Johannes Zirner
Benjamin Lietz Wotan Wilke Möhring
Techniker Stein Andreas Schröders
Georgi Kutaev David Mullikas
und andere
Schnitt: Jan Henrik Pusch
Musik: Oliver Kranz
Kamera: Christoph Chassée
Buch und Regie: Martin Eigler
Deutschland 2022
Im Streaming: 19. Mai 2026, 23.15 Uhr bis 19. Mai 2027
\u2003
23.15 neoriginal
Doppelhaushälfte
Mediation
23.35 neoriginal
Doppelhaushälfte
SchöneBunteFelde
0.00 Killing Eve
Neue Allianzen
0.45 Killing Eve
Kreide
1.25 Escort Boys
Imkerei mit Zusatzleistungen
2.05 Escort Boys
Besondere Bedürfnisse
2.45 Escort Boys
Kundenzufriedenheit
3.25 Escort Boys
Unter Alpha-Frauen
4.05 Escort Boys
Honig ist die Zukunft
4.40 Escort Boys
Ein letztes Mal
5.20 Frag den Lesch
Der Mensch - ein "sozialer Meteoriteneinschlag"?
(vom 10.10.2013)
Deutschland 2013
5.35 Alex Rider
-6.20 Zielscheibe
(Der Spielfilm "Spiel ohne Regeln" wird auf Mittwoch, 20.05.2026, 23.10 Uhr, verschoben.)
\u2003
Mittwoch, 20.05.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
23.10 Spiel ohne Regeln
(The Longest Yard) (Text und weitere Angaben s. 19.5.2026)
0.55 Double Team
2.20 Die glorreichen 10
Die famosesten Femmes fatales der Geschichte
3.05 Sketch History
Neues von gestern
(vom 4.12.2016)
3.30 Alex Rider
Unsichtbares Schwert
4.15 Terra Xplore
Was kann Hypnose wirklich?
(vom 6.11.2023)
Deutschland 2021
(Die Sendung "Die glorreichen 10: Die aberwitzigsten Abschiede der Geschichte" sowie die Wiederholung des Spielfilms "Double Team" um 2.30 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6277730
Woche 21/26
Dienstag, 19.05.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
20.15 Zur Erinnerung an Alexander Held
Stralsund - Waffenbrüder
(vom 12.5.2020)
Nina Petersen Katharina Wackernagel
Karl Hidde Alexander Held
Karim Uthman Karim Günes
Techniker Stein Andreas Schröders
Caroline Seibert Therese Hämer
Thomas Jung Johannes Zirner
Sascha Müller Florian Bartholomäi
Jeanette Beckmann Alina Levshin
Wolfram Winkelmann Karl Kranzkoswki
Monika Beckmann Marita Breuer
Rainer Oehler Peter Kremer
und andere
Musik: Oliver Kranz
Kamera: Daniel Koppelkamm
Buch: Daniel Schwarz, Thomas Schwebel
Regie: Kaspar Heidelbach
Deutschland 2018
Im Streaming: 19. Mai 2026, 21.45 Uhr bis 19. Mai 2027
21.45 Stralsund - Die rote Linie
(vom 21.10.2025)
Nina Petersen Katharina Wackernagel
Karl Hidde Alexander Held
Karim Uthman Karim Günes
Thomas Jung Johannes Zirner
Benjamin Lietz Wotan Wilke Möhring
Techniker Stein Andreas Schröders
Georgi Kutaev David Mullikas
und andere
Schnitt: Jan Henrik Pusch
Musik: Oliver Kranz
Kamera: Christoph Chassée
Buch und Regie: Martin Eigler
Deutschland 2022
Im Streaming: 19. Mai 2026, 23.15 Uhr bis 19. Mai 2027
\u2003
23.15 neoriginal
Doppelhaushälfte
Mediation
23.35 neoriginal
Doppelhaushälfte
SchöneBunteFelde
0.00 Killing Eve
Neue Allianzen
0.45 Killing Eve
Kreide
1.25 Escort Boys
Imkerei mit Zusatzleistungen
2.05 Escort Boys
Besondere Bedürfnisse
2.45 Escort Boys
Kundenzufriedenheit
3.25 Escort Boys
Unter Alpha-Frauen
4.05 Escort Boys
Honig ist die Zukunft
4.40 Escort Boys
Ein letztes Mal
5.20 Frag den Lesch
Der Mensch - ein "sozialer Meteoriteneinschlag"?
(vom 10.10.2013)
Deutschland 2013
5.35 Alex Rider
-6.20 Zielscheibe
(Der Spielfilm "Spiel ohne Regeln" wird auf Mittwoch, 20.05.2026, 23.10 Uhr, verschoben.)
\u2003
Mittwoch, 20.05.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
23.10 Spiel ohne Regeln
(The Longest Yard) (Text und weitere Angaben s. 19.5.2026)
0.55 Double Team
2.20 Die glorreichen 10
Die famosesten Femmes fatales der Geschichte
3.05 Sketch History
Neues von gestern
(vom 4.12.2016)
3.30 Alex Rider
Unsichtbares Schwert
4.15 Terra Xplore
Was kann Hypnose wirklich?
(vom 6.11.2023)
Deutschland 2021
(Die Sendung "Die glorreichen 10: Die aberwitzigsten Abschiede der Geschichte" sowie die Wiederholung des Spielfilms "Double Team" um 2.30 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6277730
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