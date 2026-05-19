© Foto: UnsplashSpeicheraktien gehörten zuletzt zu den heißesten KI-Wetten am Markt. Jetzt kippt die Stimmung plötzlich nach Aussagen des Seagate-Chefs.Die Euphorie rund um KI-Speicheraktien hat am Montag einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Auslöser waren Aussagen von Dave Mosley, Chef des Festplattenherstellers Seagate Technology, der auf einer Konferenz von JPMorgan Chase erklärte, dass es "einfach zu lange dauern" würde, neue Fabriken oder Maschinen aufzubauen, um die explodierende Nachfrage nach Speicherlösungen für künstliche Intelligenz zu bedienen. Die Aussagen lösten einen breiten Ausverkauf im Speichersektor aus. Die Aktie von Seagate verlor 6,9 Prozent. Auch Micron Technology, SanDisk und …Den vollständigen Artikel lesen
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