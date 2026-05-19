Fusionen entstehen nicht mehr nur aus Stärke, sondern als Antwort auf veränderte Marktbedingungen. Vertrieb als zentraler Hebel für Wertschöpfung nach einer Fusion, und die Chancen die sich sich daraus für Ausschließlichkeitsorganisationen und Makler ergeben. Ein Artikel von Gregor Morin, Senior Manager, Fabienne Pittner, Managerin, Laura Brobeil, Senior Consultant, und Konstantin Revermann, Senior Consultant bei zeb consultingOb Barmenia und Gothaer, Helvetia und Baloise oder Stuttgarter und SDK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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