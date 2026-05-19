Bonn (www.anleihencheck.de) - Die politische Unsicherheit im Vereinigten Königreich bleibt erhöht, während die Spekulationen über die Führungsspitze anhalten, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Diese Unsicherheit habe die heimischen Anleihemärkte belastet; die Renditen britischer Staatsanleihen seien in der vergangenen Woche wieder in Richtung Mehrjahrzehnthochs gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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