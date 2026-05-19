Der chinesische VW-Partner Xpeng hat die Serienproduktion eines Robotaxis auf Basis des Elektro-SUVs Xpeng GX gestartet. Laut dem Hersteller soll das Fahrzeug das erste Robotaxi sein, dass jemals komplett in China entwickelt und in die Serienproduktion geschickt wurde. Xpeng hatte bereits im November 2025 angekündigt, dass es dieses Jahr drei Robotaxi-Modelle auf den Markt bringen will. Das nun im Xpeng-Werk in Guangzhou erstmals serienproduziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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