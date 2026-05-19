Straßburg (ots) -Wie erreichen Nachrichten junge Menschen - und wie können sie dabei Orientierung statt Überforderung bieten? Mit dieser Frage beschäftigt sich das neue Nachrichtenformat für junge Leute "Warum?". Die neuen Ausgaben sind montags bis freitags auf arte.tv sowie auf dem neu gestarteten YouTube-Kanal "ARTE Info auf Deutsch (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/l5WnClRJYzF1RGJVF9hzUzzYF4?domain=youtube.com)" zu finden.Mit dem eigenen Kanal baut ARTE Info seine Präsenz auf YouTube gezielt aus und schafft eine neue Plattform für Aktualität auf ARTE-Art: erklärend, einordnend, europäisch und international. Auf dem Kanal stehen Reportagen, Explainer und vertikale Videos im Mittelpunkt. Dazu gehört auch das neue Format "Inside Europe", das europäische Themen lebendig und verständlich aufbereitet und zeigt, wie politische Entscheidungen in Europa den Alltag aller Bürgerinnen und Bürger unmittelbar beeinflussen.Auf der diesjährigen TINCON Berlin 2026 (18.-20. Mai 2026) wird das Format innerhalb des Open Workshop "ARTE-Warum?: Nachrichten für junge Leute - wie geht das?" (19. Mai 2026, 12:45-13:30 Uhr | Lightning Box 3) dem jungen Publikum vorgestellt.Magali Kreuzer, Redaktionsleiterin ARTE Journal, und Stefanie Hintzmann, eine der beiden "Warum?"-Moderatorinnen, geben vor Ort Einblicke in Themenauswahl, redaktionelle Aufbereitung und journalistische Standards bei ARTE. Außerdem zeigen sie, wie sich mit "Hook", "Hold" und "Payoff" Aufmerksamkeit erzeugen lässt - in einer Medienwelt voller Nachrichten, aber nicht immer voller Orientierung."Warum?" erklärt aktuelle Themen, politische Entwicklungen und gesellschaftliche Fragen auf verständliche, kompakte und anschauliche Weise. Das Format richtet sich gezielt an ein Publikum, das Hintergründe und Einordnung sucht, und zeigt, wie komplexe Zusammenhänge klar, zugänglich und relevant erzählt werden können.> WARUM?Info - kurz, klar und kompetentonline auf arte.tv und Youtube (http://www.youtube.com/@ArteInfoDE)jeweils ca. 5 MinZur Ansicht (https://www.arte.tv/de/videos/RC-027948/warum/)Weitere Infos zum ARTE-Programm auf presse.arte.tv.Pressekontakt:Felix SchaumPressereferent (in Vertretung von Manuel Schönung)felix.schaum@arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6277785