Berlin (ots) -- Schon gewusst? Too Good To Go liefert gerettete Lebensmittel auch direkt nach Hause - Pakete sind eine bequeme und clevere Ergänzung zu den beliebten Überraschungstüten.- Top-Qualität zum kleinen Preis: Mit der Lieferoption haltbare Lebensmittel vor der Verschwendung bewahren und bis zu 70 Prozent sparen.- Für jeden Anlass: Ob Vorratsschrank, Büro-Sharing oder Party-Buffet, Too Good To Go Pakete bieten ein abwechslungsreiches Angebot für verschiedenste Anlässe.Hochwertige Lebensmittel von zuhause aus retten und dabei den Geldbeutel schonen? Seit fast zwei Jahren sind die Too Good To Go Pakete eine feste und komfortable Größe im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und die ideale Lieferoption für alle, die clever haushalten wollen. Hier können Lebensmittel in bester Qualität - übrig geblieben zum Beispiel durch Saisonwechsel, Designanpassungen oder ein nahendes Mindesthaltbarkeitsdatum - zu einem günstigeren Preis gerettet werden. Pakete bieten eine unschlagbare Kombination aus hoher Qualität und echtem Sparpotenzial. Und das Beste: Sie kommen direkt an die Haustür.Mehr als nur "retten": Kluge Vorratshaltung zum kleinen PreisToo Good To Go Pakete schonen nicht nur Ressourcen, sondern entlasten auch die Haushaltskasse und erleichtern den oft schon stressigen Einkaufsalltag.- Spontanität auf Vorrat: Um auch bei leerem Kühlschrank schnell mal eine leckere Mahlzeit parat zu haben, lohnt sich ein Vorrat an haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis oder Konserven. Pakete helfen diese Basics kostengünstig und einfach aufzustocken.- Das Büro-Upgrade: Große Pakete mit z.B. Snacks oder Süßigkeiten einfach ins Büro bestellen und dort mit Kolleg*innen teilen - perfekt für die Knabberei im Büro und budgetfreundliche Mittagspausen.- Party-Retter: Ob Saucen, Dips, Snacks oder spezielle Getränke für die nächste Party - Pakete liefern diese Artikel verlässlich und zu einem Bruchteil des Ladenpreises nach Hause und ersparen kurzfristigen Einkaufsstress.- Saisonal sparen: Vor Ostern oder Weihnachten, wenn die Ausgaben steigen, helfen Pakete beim günstigen Aufstocken von saisonalen Vorräten. Wer Backzutaten oder festliche Leckereien mit Too Good To Go rettet, spart am Ende Geld für das wirklich Wesentliche.Große Auswahl: Das steckt in den Too Good To Go PaketenOb Snacks, Getränke, Vorratspakete oder sogar Tiernahrung - diese Auswahl zeigt nur einen Teil dessen, was es bei Too Good To Go inzwischen zu entdecken gibt. Regelmäßig in die App schauen lohnt sich.Hinter den Kulissen: Von der Rettung bis zur LieferungDass dieses Konzept funktioniert, belegen die Zahlen: Über 1,5 Millionen Pakete wurden in Deutschland bereits gerettet. Um den reibungslosen Versand in Deutschland und Österreich zu gewährleisten, nutzt Too Good To Go seit November 2025 das neue, große Lager von Logistikpartner PostNL, geführt durch Spring GDS, nahe Mannheim, um sicherzustellen, dass alle Bestellungen auch schnell und zuverlässig an den Haustüren der Nutzer*innen ankommen."Unsere Überraschungstüten sind für unsere Community eine fest etablierte Größe, um den täglichen Bedarf zu decken. Pakete rundet unser Angebot hier holistisch ab," so Katharina Hauke, Geschäftsführerin von Too Good To Go Deutschland. "Mit Pakete können Lebensmittel für den Vorratsschrank mit nur einem Klick gerettet werden. Snacks, Getränke oder auch Tiernahrung für die flauschigen Mitbewohner - hier wird jeder fündig."So einfach geht's1. Too Good To Go App öffnen.2. Auf den Tab "Lieferung" klicken.3. Ein passendes Paket auswählen.4. Zurücklehnen und bequem auf die Lieferung warten.Aktuelles Bildmaterial zu Too Good To Go finden Sie hier (https://haebmau.filecamp.com/s/o/I7cfirOPWSsxIt0s).Über Too Good To Go DeutschlandToo Good To Go ist ein Social Impact Unternehmen mit B-Corp-Zertifikat, das mit unterschiedlichen Lösungen gegen Lebensmittelverschwendung vorgeht. Mit über 18 Millionen registrierten Nutzerinnen und rund 26.000 Partnerbetrieben konnten über die Too Good To Go-App in Deutschland bereits mehr als 80 Millionen Überraschungstüten von Bäckereien, Supermärkten und Gastronomiebetrieben gerettet werden. Das dänische Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen ist in 21 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik-Raum aktiv, zählt weltweit über 120 Millionen registrierte Nutzerinnen und arbeitet mit 200.000 Partnerbetrieben zusammen. Seit dem Start im Jahr 2016 hat Too Good To Go weltweit über 600 Millionen Mahlzeiten gerettet. Laut Project Drawdown (2020) ist die Reduzierung von Lebensmittelverlusten eine der wirksamsten Maßnahmen, um Treibhausgasemissionen zu senken.Die Too Good To Go-App ist zum Download im App Store (https://apps.apple.com/ch/app/too-good-to-go/id1060683933) oder bei Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=de) erhältlich.Weitere Informationen auf www.toogoodtogo.de.Pressekontakt:Julia NikschickPressesprecherin Too Good To Go DACHE-Mail: presse@toogoodtogo.de | Mobil: +49 151 566 31 584Daniela Beron, haebmau AGE-Mail: toogoodtogo@haebmau.deMobil: +49 170 5614 578Original-Content von: Too Good To Go GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137942/6277780