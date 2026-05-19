© Foto: Zoran Karapancev - stock.adobe.comDer weltgrößte Baumarkt mit Sitz in den USA, Home Depot, startet mit soliden Zahlen ins Jahr. Die Aktie kommt langsam zurück.Einen Umsatzanstieg von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr kann Home Depot für das erste Quartal für sich verbuchen, der in Zahlen auf 41,8 Milliarden US-Dollar angewachsen ist. Das erste Quartal ist für Home Depot, die weltgrößte Baumarktkette, traditionell von Bedeutung, da es die umsatzstärkste Zeit des Frühjahrsgeschäfts umfasst. Der flächenbereinigte Umsatz stieg im abgelaufenen Quarta um 0,6 Prozent und übertraf damit die Konsensprognose von 0,5 Prozent. In den USA legte der flächenbereinigte Umsatz im selben Zeitraum um 0,4 Prozent zu. Die vergleichbaren …Den vollständigen Artikel lesen
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