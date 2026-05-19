Bei HDI Global folgt Thomas Kropp ab Juli auf Dr. Thomas Kuhnt. Das bisherige Ressort von Kuhnt wird unter Kropp zu einem fokussierten COO/CIO-Ressort zugeschnitten. Zudem werden weitere Verantwortlichkeiten im Vorstand zum 01.07.2026 neu definiert. Zum 01.07.2026 wird Thomas Kropp COO/CIO bei HDI Global. Er wird Nachfolger von Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kuhnt. Kuhnt scheidet zum 30.06.2026 auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem Einvernehmen aus dem Vorstand aus, um sich neuen beruflichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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