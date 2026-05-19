Die Aktionäre des australischen Anti-Drohnen-Spezialisten DroneShield müssen am Dienstag einen weiteren Rückschlag verkraften. Nach einer ohnehin schwachen Vorwoche rutscht das Papier am Vormittag um 6,02 Prozent ab und notiert aktuell bei 1,81 Euro. Damit setzt sich der jüngste Abwärtstrend beschleunigt fort. Obwohl das Unternehmen auf Jahressicht dank der enormen Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen immer noch ein beeindruckendes Plus von über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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