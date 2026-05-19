Zürich (www.anleihencheck.de) - Gestiegene Energiepreise lassen die nominalen Konsumausgaben in den USA zwar steigen, doch der reale Konsum geht etwas zurück, so David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär.Vorübergehende finanzielle Puffer würden den Haushalten helfen, die Kosten aufzufangen, und den Nachfragerückgang dämpfen. Diese Dynamik halte die Inflationsrisiken auf einem hohen Niveau, während weiterreichende Auswirkungen durch den schwächeren Lohndruck begrenzt würden. Das gleiche die geldpolitischen Möglichkeiten der FED aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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