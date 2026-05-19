Bosch hat einen neuen Großauftrag von Mercedes-Benz erhalten. Der weltgrößte Automobilzulieferer soll bis in die 2030er Jahre hinein ein hohes Volumen an Elektromotoren für die nächste Generation elektrischer Antriebe des Stuttgarter Autoherstellers herstellen. Anders als bei anderen Kunden von Bosch geht es beim Auftrag von Mercedes-Benz aber nicht um komplette E-Achsen mit Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe als komplette Antriebseinheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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