© Foto: Dall-EElon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hält 8.285 Bitcoin und könnte seine Reserven mit dem Nasdaq-Debüt erstmals vollständig offenlegen.Der bevorstehende Börsengang von SpaceX sorgt nicht nur wegen der angepeilten Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar für Aufsehen. On-Chain-Daten zeigen, dass das Raumfahrtunternehmen auf einem Bitcoin-Schatz sitzt, der im Zuge des IPOs erstmals vollständig für institutionelle Investoren sichtbar werden dürfte. Nach Auswertungen von Arkham Intelligence hält SpaceX derzeit 8.285 Bitcoin im Wert von rund 637 Millionen US-Dollar in Verwahrung bei Coinbase Prime. Damit zählt das Unternehmen zu den größten bekannten Bitcoin-Inhabern weltweit. Die Position macht …Den vollständigen Artikel lesen
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