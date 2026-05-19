Nach der Schließung des Werks Saarlouis und dem Stellenabbau am Standort Köln gab es Befürchtungen, dass sich Ford als Pkw-Hersteller komplett aus Europa zurückzieht. Jetzt will der Konzern bis 2029 in Europa fünf Pkw- und zwei Nutzfahrzeug-Modelle auf den Markt bringen. Zu den neuen Pkw-Modelle gehören ein Elektro-Kleinwagen sowie ein kompakter Elektro-SUV. Dazu kommen drei SUVs in hybriden und vollelektrischen Versionen. Ford hatte in Europa 2025 nur noch 426.000 Fahrzeuge verkauft und landete damit auf dem achten Platz. Vor zehn Jahren war der Autohersteller mit mehr als 1 Mio. verkauften Fahrzeugen noch die Nummer vier in Europa.
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