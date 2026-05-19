LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,50 auf 39,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies am Montagabend auf das gestiegene Kursziel für die Tochter Talabat. Es gebe in diesem Jahr noch immer Möglichkeiten der Wertschöpfung innerhalb der Konzernstruktur. Eine höhere Beteiligung von Uber erinnere an den strategischen Wert der Vermögensbestände./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

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