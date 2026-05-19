Leipzig (ots) -Rund 25.000 Musikfans pilgern am Pfingstwochenende wieder zum Sputnik Spring Break auf die Halbinsel Pouch bei Bitterfeld-Wolfen. Als Medienpartner berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk live vom Festival und präsentiert im "MDR Camp" seine jungen Informationsangebote. Auch unweit des Festivalgeländes engagiert sich der MDR in der Region: Auf der "Meile der Demokratie" im Rathaus Wolfen und mit einem kostenlosen DJ-Gig in einem Jugendclub.Premiere beim Sputnik Spring Break: Erstmals startet das Festival bereits am Mittwoch und Donnerstag vor Pfingsten mit einem Grand Opening im "MDR Camp". Mit der offiziellen Eröffnung am Freitag (17 Uhr) beginnt dann das Hauptprogramm mit Headlinern wie Zartmann, Sido, SSIO, Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys, Filow, Ikkimel, Tream und Ski Aggu.Der MDR berichtet im Radio, TV und auf Social Media ausführlich vom Festivalgelände. Ab Freitag geht MDR SPUTNIK mit dem Festivalprogramm live auf Sendung, das zudem bei FRITZ vom rbb und erstmals auch bei N-JOY zu hören sein wird. Außerdem liefert "MDR um 4" am Freitag ab 16.30 Uhr live Eindrücke vom Festival. Auch "Sport im Osten" ist wieder vor Ort und trägt am Samstag und Sonntag ein Beachsoccer-Turnier aus. Die Finals werden am Sonntag live in der "Sport im Osten"-App gestreamt und von den Hosts des MDR-Podcasts "Im Osten geht die Sonne auf" kommentiert.Dialog und Secret Show im "MDR Camp"Das "MDR Camp" ist auch in diesem Jahr ein zentraler Anlaufpunkt auf dem Festivalgelände. Am Samstag (12-17 Uhr) laden dort verschiedene MDR-Redaktionen zum Dialog über ihre Informationsangebote auf TikTok, Instagram und YouTube ein. Mit dabei sind "Klartext" von MDR AKTUELL, das "MDR Sachsen Update", das "MDR Sachsen-Anhalt Update" sowie das vom MDR produzierte FUNK-Format "Fakecheck". Darüber hinaus präsentiert die "MDRfragt"-Redaktion ihr Meinungsbarometer für Mitteldeutschland. Außerdem können sich Festivalgäste mit Volos und Azubis über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten beim MDR austauschen.Und so viel darf verraten werden: Das "MDR Camp" wird wieder Schauplatz einer Secret Show. Ab Freitag wird es fernab der Stages spontane Konzerte in Zusammenarbeit mit DAB+ geben. Auf dem Instagram-Kanal von MDR SPUTNIK werden die Acts und Zeiten kurz zuvor veröffentlicht.Tickets und weitere Infos zum Sputnik Spring Break gibt es hier (https://www.mdr.de/sputnik/springbreak/index.html).MDR-Engagement in Bitterfeld-WolfenAuch außerhalb des Sputnik Spring Breaks schafft der MDR am Pfingstwochenende Austausch- und Teilhabemöglichkeiten in der Region. Am Freitag ist der MDR ab 17 Uhr auf der "Meile der Demokratie - Vergangenheit erinnern. Demokratie verstehen" im Rathaus Wolfen mit dem Leipziger Appell (https://www.mdr.de/unternehmen/informationen/gemeinwohl/leipziger-appell-freiheit-unabhaengigkeit-medien-demokratie-100.html) präsent. Die vom MDR angestoßene Initiative vereint zahlreiche Institutionen aus Medien, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, die gemeinsam ein starkes Signal für freie und unabhängige Medien sowie den uneingeschränkten Zugang zu Informationen als Grundpfeiler unserer Demokratie setzen.Abgerundet wird das MDR-Engagement am Freitag mit einem Zusatztermin der Sputnik Spring Break Tour im Jugendclub 83 in Bitterfeld-Wolfen. Zwei DJs sorgen dort ab 18 Uhr für Festivalfeeling. Damit schafft der MDR ein besonderes Angebot für Jugendliche aus der Region, die nicht am Festival teilnehmen können.Hinweis an Journalistinnen und Journalisten:Wir freuen uns, wenn Sie auch vor Ort vom "MDR Camp" und der Sputnik Spring Break Tour in Bitterfeld-Wolfen berichten. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter kommunikation-desk@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6277884