Leipzig (ots) -Wird die Aufstiegsreform der Regionalliga den ostdeutschen Fußballvereinen nutzen? Was können verantwortliche Politiker für die Traditionsvereine im Osten bewirken? Welche Auswirkungen haben Aufstiege in höhere Ligen für die Städte und Regionen? Diese Fragen diskutieren Bürgerinnen und Bürger, Sponsoren und Vereinsmitglieder mit Vereinspräsidenten, einem Wissenschaftler und dem Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist. Im MDR-Fernsehen läuft die Sendung ab 20.45 Uhr.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren den Talk, bei dem das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident des Freistaates Thüringen- Prof. Dr. Henning Zülch, Sportökonom, HHL Leipzig Graduate School of Management- Tommy Haeder, Geschäftsführer der Chemnitzer FC Fußball GmbH- Ralph Grillitsch, Präsident des FC Carl Zeiss Jena"Faktisch ist der ostdeutsche Fußball nie integriert worden, er ist nie zu hundert Prozent im gesamtdeutschen Fußball angekommen", lautet die Einschätzung von Tommy Haeder, dem Geschäftsführer des Chemnitzer FC. Er sieht darin auch eine gesellschaftlich relevante Komponente: "Das ist für unsere Gesellschaft alles andere als förderlich, wenn man auf die Fußball-Landkarte schaut und sieht, dass nur fünf oder sechs Ost-Mannschaften mitspielen können." Genau aus diesen Gründen ist auch für den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt die Aufstiegsreform der Regionalliga eine Herzensangelegenheit. Ihn erbost die aktuelle Regelung, dass die Meister der Regionalliga Nordost nicht automatisch aufsteigen dürfen, sondern in einem Relegationsspiel um einen Aufstiegsplatz kämpfen müssen. Das sei unfair und verweigere insbesondere den traditionsreichen Ostvereinen faire Wettbewerbsbedingungen. Prof. Henning Zülch, Sportökonom aus Leipzig, bewertet die Situation ein wenig anders: "Zum Stichwort Aufstieg gehört auch Professionalität: Nicht nur die sportliche Leistung muss stimmen, sondern der Verein muss auch unternehmerisch gut aufgestellt sein." In der Regionalliga seien das nur wenige Vereine, was natürlich auch am fehlenden Geld liege. Zülch betont ebenso die Wichtigkeit der Vereine zur Stärkung der Identität der Städte und Regionen.Fakt ist! Aus Erfurt: "Ost-Fußball im Abseits"Mittwoch, 20.05.2026, 18 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-istMittwoch, 20.05.2026, 20.45 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Kommunikation, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6277875