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Intershop Hauptversammlung: Stabilisierter Geschäftsverlauf und strategischer Schritt in Richtung Agentic-B2B-Commerce



19.05.2026 / 14:05 CET/CEST

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Jena, 19. Mai 2026 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung, Großhandel und Holdinggesellschaften, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Der Vorstand, bestehend aus Markus Dränert (CEO) und Petra Stappenbeck (CFO), präsentierte die zentralen Entwicklungen des vergangenen Geschäftsjahres sowie die Schwerpunkte für 2026 und stellte sich den Fragen der Aktionäre. CEO Markus Dränert gab insbesondere einen Ausblick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Im Mittelpunkt steht dabei die konsequente Positionierung von Intershop als einer der führenden Anbieter im Bereich Agentic-B2B-Commerce für den Mittelstand. Mit dem Spring Release 2026, das wenige Tage vor der Hauptversammlung vorgestellt wurde, hat das Unternehmen einen entscheidenden Schritt in diese Richtung gemacht: Die Plattform unterstützt Kunden nun mit einer erweiterten Palette an KI-Agenten und Copiloten dabei, Geschäftsprozesse zu automatisieren, Kosten zu senken und ihre E-Commerce-Einheiten effizienter zu gestalten. Kostenmaßnahmen wirken - positives EBIT zum Jahresauftakt Finanzvorständin Petra Stappenbeck stellte die wesentlichen Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025 sowie des ersten Quartals 2026 vor. Trotz eines rückläufigen Geschäftsverlaufs 2025 konnte der Cloud-Auftragseingang gesteigert und die Kostenbasis insbesondere durch Personalmaßnahmen nachhaltig gesenkt werden. Die Maßnahmen wirken sich seit Jahresbeginn 2026 spürbar aus: Im ersten Quartal 2026 erzielte Intershop ein leicht positives EBIT von 0,1 Mio. Euro, der Cloud-Auftragseingang wuchs um 8 %. Auch der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 2,9 Mio. Euro. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Neuwahl von Hans Jürgen Rieder, CEO der ACTICO GmbH, zum Mitglied des Aufsichtsrats. Er war bereits zuvor nach dem Ausscheiden von Prof. Dr. Louis Velthuis gerichtlich in das Gremium bestellt worden. Die Anteilseigner stimmten diesem und allen weiteren Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 61 % des Grundkapitals. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Intershop-Website unter https://www.intershop.com/de/hauptversammlung verfügbar. Intershop Pressekontakt

Isabell Zeitz

ir@intershop.de

T: +49-3641-50-1000



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