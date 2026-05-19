Silber bleibt trotz des jüngsten Rücksetzers ein hochspannender Rohstoff. Nach dem Anstieg bis in den Bereich von 88,83 US$ folgte zwar eine deutliche Abkühlung, doch bislang verteidigt der Preis die entscheidende Pivot-Zone um 75,41 US$. Genau hier dürfte sich jetzt entscheiden, ob die Bullen nur Luft holen oder ob der Ausbruchsversuch vorerst gescheitert ist. Die Bullen müssen liefern Der jüngste Rücklauf war nach der vorangegangenen Rallye zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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