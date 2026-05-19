Scout24: Vom KI-Verlierer zum KI-Profiteur - Die Metamorphose des DAX-Konzerns

Der Online-Marktplatz Scout24 bricht auf seinem Kapitalmarkttag 2026 das veraltete Narrativ des "KI-Verlierers" auf und positioniert sich als führende, autonome Transaktionsplattform. Mit der Einführung des bahnbrechenden "Agentic OS" und der proprietären Intelligence-Ebene "immo.ai" steuert das Tech-Unternehmen nun ein beschleunigtes Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereich an. Die EBITDA-Marge soll von 61 % im Jahr 2026 auf rund 64 % bis zum Jahr 2028 expandieren.

Das Narrativ wechselt Als Betreiber von ImmoScout24, dem unangefochtenen Marktführer für digitale Immobilienvermarktung in Deutschland, verdient das Unternehmen sein Geld traditionell mit der Schaltung von Immobilieninseraten und der Bereitstellung von Software-Abonnements für Makler und Suchende. Doch genau dieses bewährte Modell galt zuletzt als bedroht. Skeptiker befürchteten, dass generative KI-Modelle und automatisierte, dezentrale Matching-Plattformen klassische Listing-Portale überflüssig machen könnten, indem sie Suchende und Anbieter ohne den Umweg über ein zentrales Anzeigenportal direkt und autonom zusammenbringen. Von den Bären als potenzieller Verlierer der Tech-Revolution gebrandmarkt, drehte das Management den Spieß nun eindrucksvoll um. Scout24 demonstrierte detailreich, dass KI für das Unternehmen kein existenzielles Risiko darstellt, sondern sich zum größten Effizienz- und Wachstumsbeschleuniger der Firmengeschichte entwickelt.







Endlos Turbo Long 44,9211 open end: Basiswert Scout24 DQ6N7D Quelle: DZ BANK: Geld 19.05. 08:37:03, Brief 19.05. 08:37:03 2,82 EUR 2,84 EUR -0,35% Basiswertkurs: 72,70 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 18.05. Basispreis 44,9211 EUR Knock-Out-Barriere 44,9211 EUR Hebel 2,58x Abstand zum Basispreis in % 38,21% Abstand zum Knock-Out in % 38,21% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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