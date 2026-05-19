Kfz-Versicherte gelten als preissensibel und wechseln ihre Versicherung häufiger als in anderen Sparten. Eine AssCompact-Studie zeigt, wie hoch die Wechselquoten ausfallen und liefert zugleich ein Stimmungsbild der Versicherungsmakler zu den Folgen der vergangenen Prämienerhöhungen. Bis zur nächsten Wechselzeit in der Kfz-Versicherung ist noch etwas hin. In der Zwischenzeit lohnt sich aber ein Blick auf einige Kennzahlen aus dem Maklermarkt, die die AssCompact AWARD-Studie "Private Kfz- & Flottenversicherung" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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