NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram auf 23,60 Franken verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Chancen im Bereich KI-Photonik würden immer realer, größer und schneller als gedacht, schrieb Analyst Craig McDowell am Montagabend. Hinzu komme ein größerer Wachstumsbeitrag durch MicroLED Smartbrillen. Im Optimalfall kann er sich die AMS-Umsätze bis 2028 um bis zu 10 Prozent über dem Marktkonsens vorstellen und das operative Ergebnis um bis zu 29 Prozent./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXAT0000A3EPA4, AT0000A3EPA4