Die patentierte NeuraGrasp-Technologie von Nexera erweitert das Spektrum der Artikel, die Locus Array autonom kommissionieren kann, deutlich. Damit macht das Unternehmen neue SKU-Kategorien und bislang schwer automatisierbare Handhabungsprozesse in Lagerumgebungen zugänglich

Locus Robotics, führend im Bereich flexibel skalierbarer Lagerautomatisierung, gibt heute die Übernahme von Nexera Robotics bekannt. Das in Vancouver ansässige Robotikunternehmen ist auf hochentwickelte robotische Greiftechnologien spezialisiert. Durch die Integration der patentierten NeuraGrasp-Endeffektor-Technologie von Nexera in die Physical-AI-Plattform von Locus Robotics erweitert das Unternehmen seine Fähigkeiten in der autonomen mobilen Handhabung deutlich. Zugleich vergrößert sich das Aufgabenspektrum, das Locus Array über durchgängige Fulfillment-Prozesse hinweg übernehmen kann.

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Fortschrittliche mobile Robotik mit intelligenter Greiftechnologie bietet den flexibelsten und am besten skalierbaren Weg zu vollständig autonomen Fulfillment ohnedie Abhängigkeit von starrer Infrastruktur. Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit, die volle Komplexität realer Bestände unter realen Lagerbedingungen über Millionen unterschiedlicher Artikeltypen hinweg zu beherrschen. Locus Array setzt bereits einen neuen Standard für die autonome Robots-to-Goods-Kommissionierung. Mit NeuraGrasp beschleunigt Locus Robotics die strategische Weiterentwicklung dieser Roadmap und erweitert die Plattform auf SKU-Kategorien und Handhabungsprozesse, die für bestehende Lösungen bislang schwer zugänglich waren.

"Die Zukunft der Lagerrobotik liegt in KI-gestützter mobiler Robotik mit intelligenter Greiftechnologie im industriellen Maßstab", sagt Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. "Die Fähigkeit, Millionen unterschiedlicher Artikeltypen schnell und präzise zu greifen, wird die Wertschöpfung des kommenden Jahrzehnts bestimmen. Nexera hat in diesem Bereich technisch Bemerkenswertes geleistet. In Verbindung mit Locus Array bringt uns das an die Spitze einer neuen Entwicklungsstufe der mobilen robotischen Handhabung in der gesamten Branche."

Ein Greifer für die gesamte Vielfalt realer Lagerbestände

NeuraGrasp kombiniert KI-gestützte Greifintelligenz, integrierte Sensorik, Computer Vision und eine patentierte weiche Membranstruktur, die sich dynamisch an die physischen Eigenschaften jedes Artikels anpasst. So kann ein einziger Greifer mit unterschiedlichen Formen, Oberflächenbeschaffenheiten, Materialien, Porositäten und Gewichten umgehen und ermöglicht zuverlässige Greifvorgänge über die hohe Artikelvielfalt realer Lagerbestände hinweg. Über fünf Jahre hinweg entwickelt und in sechs Generationen kontinuierlich verfeinert, wurde NeuraGrasp in Tausenden Betriebsstunden und mehreren zehn Millionen Picks validiert, einschließlich umfangreicher SKU-Tests gemeinsam mit kommerziellen Partnern.

"Wir haben NeuraGrasp entwickelt, um die Handhabungsprobleme zu lösen, die das robotische Kommissionieren seit Jahren ausgebremst haben", sagt Roy Belak, CEO von Nexera Robotics. "Mit Locus Robotics erhalten wir die Plattform, die Skalierung und den Kundenstamm, um diese Durchbruchstechnologie genau dorthin zu bringen, wofür sie konzipiert wurde in hochfrequente Fulfillment-Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit unter realen Bedingungen entscheidend sind."

Wachsende Marktdynamik

Locus Array wurde im Rahmen der MODEX 2026 und der LogiMAT 2026 offiziell vorgestellt und stieß auf außergewöhnlich hohes Marktinteresse. Aus mehr als 200 Einreichungen erreichte das System eine Platzierung unter den drei Finalisten in der Kategorie "Best New Innovation". Aktuell läuft es bereits im produktiven Kundenbetrieb, weitere Standorte befinden sich in der Implementierung. Die Übernahme von Nexera baut auf dieser Dynamik auf, erweitert das Spektrum, das Locus Array autonom abdecken kann, und vergrößert den adressierbaren Markt für Locus Robotics und seine Kunden spürbar.

Details zur Übernahme

Nexera Robotics wird vollständig in Locus Robotics integriert und als Teil des Unternehmens fortgeführt. Das gesamte Team sowie die Führungsebene von Nexera wechseln zu Locus Robotics, um die Integration von NeuraGrasp in Plattform und Roadmap von Locus Array zu beschleunigen. Die Übernahme stärkt zudem die Schutzrechtsposition von Locus Robotics im Bereich mobiler Automatisierung mit intelligenter Greiftechnologie und erweitert die Engineering-Organisation des Unternehmens um umfassende Expertise in KI-gestützter Handhabung und Endeffektor-Technologie.

Weiterführende Informationen zur Übernahme, zur NeuraGrasp-Technologie sowie zu den nächsten geplanten Schritten finden sich im begleitenden FAQ-Dokument.

Über Nexera Robotics

Die patentierte NeuraGrasp-Technologie von Nexera Robotics ermöglicht ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität und Zuverlässigkeit bei robotischen Pick-and-Place-Anwendungen. Mit Sitz in Vancouver, Kanada, arbeitet das Unternehmen weltweit mit führenden Automatisierungsanbietern zusammen, um die Fähigkeiten robotischer Systeme branchenübergreifend weiterzuentwickeln.

Über Locus Robotics

Locus Robotics ist führend im Bereich Flexibility-First Warehouse Automation und unterstützt Unternehmen dabei, Fulfillment-Prozesse auch unter volatilen Rahmenbedingungen sicher zu planen, umzusetzen und anzupassen. Die Lösung ermöglicht operative Flexibilität bei schwankenden Volumina, variabler Personalverfügbarkeit und sich verändernden Auftragsprofilen.

Angetrieben durch die LocusONE-Plattform orchestriert Locus Robotics Kommissionierung, Nachschub, Sortierung und Verpackung in einem integrierten System aus Robotik, smarter Steuerung und angewandter KI. Über 150 Unternehmen aus Handel, Gesundheit, 3PL und Industrie an mehr als 350 Standorten weltweit setzen auf das von Locus Robotics entwickelte Robots-as-a-Service-Modell (RaaS), um ihre Lagerleistung flexibel an operative Anforderungen anzupassen.

Weitere Informationen unter www.locusrobotics.com

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