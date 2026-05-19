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WKN: 894255 | ISIN: US0003602069 | Ticker-Symbol: AAO
Tradegate
19.05.26 | 14:50
114,70 Euro
-0,26 % -0,30
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
AAON INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AAON INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
110,20111,1516:13
109,80111,2016:08
ratgeberGELD.at
19.05.2026 14:39 Uhr
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(1)

AAON: Mega-Kurslücke nach Q1-Zahlen!

Unterstützung bei 125 USD!

Oppenheimer bleibt für AAON bei "Outperform" trotz der Insider-Verkäufe von CAO Casey Kidwell

AAON (AAON) - US0003602069

Rückblick: Nach den Quartalszahlen vom 7. Mai brach die AAON-Aktie mit einem großen Gap Up aus ihrer mehrjährigen Seitwärtsrange aus, überwand dabei diverse Widerstandslinien und erreichte ein neues Allzeithoch. Zusammen mit der Kurslücke zwischen 124 und 125 USD aus dem Januar 2025 konnte das Wertpapier eine neue Unterstützungslinie formieren. Das Halbjahresplus liegt bei 45 Prozent.

AAON-Aktie: Chart vom 18.05.2026, Kürzel: AAON Kurs: 71.65 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

AAON bedient wichtige Wachstumsmärkte, sodass Trader hier die Chance nutzen könnten, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Gut möglich, dass das Wertpapier weiter über das Allzeithoch hinausschießt.

Mögliches bärisches Szenario

Nach dem Kurssprung liegt die Bewertung der AAON-Aktie deutlich höher, sodass Gewinnmitnahmen von Insidern nicht weiter überraschen, aber auch keine Einzelfälle bleiben müssen. Aus heutiger Sicht könnte es allerdings sinnvoll sein, die anfängliche Absicherung unter der 125 USD Linie im Erfolgsfall per Trailing-Stop schrittweise nach oben zu setzen.

Meinung

AAON wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma. Das Unternehmen entwickelt und produziert energieeffiziente Klima-, Lüftungs- und Heizsysteme für Gewerbe- und Industriegebäude sowie Rechenzentren. Zum Portfolio gehören unter anderem Luftaufbereitungssysteme und Lösungen der Tochtermarke BASX für den Data-Center-Markt. Im ersten Quartal 2026 steigerte AAON den Umsatz auf 496.9 Millionen USD nach erwarteten 383.6 Millionen USD und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0.48 USD statt der prognostizierten 0.29 USD. Besonders stark entwickelte sich die Nachfrage aus dem Rechenzentrumsbereich, wodurch der Auftragsbestand auf 2.1 Milliarden USD anwuchs. Gleichzeitig hob das Unternehmen die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 deutlich von zuvor 18 bis 20 Prozent auf nun 40 bis 45 Prozent an. Trotz der Insiderverkäufe von Chief Administration Officer Casey Kidwell bleiben die Analysten von Oppenheimer bei "Outperform". Dieser grundsätzlich bullischen Einschätzung können wir uns im Rahmen der Risikoabsicherung des Setups anschließen.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 10.97 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.63 Millionen USD
  • Meine Meinung zu AAON bullisch.
  • Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/aaon-aktie-schiesst-nach-q1-zahlen-und-fy26-ausblick-nach-oben-wachstum-bis-45-in-sicht, https://de.investing.com/news/insider-trading-news/aaon-chief-administration-officer-verkauft-aktien-im-wert-von-436070-93CH-3485866
  • Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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