Nach dem Volkswagen ID. Polo und dem Cupra Raval präsentiert der VW-Konzern den Skoda Epiq als drittes Elektroauto der neuen Kleinwagenfamilie. Der Preis: Ab 25.900 Euro. Was kann er, und wen will er abholen? Es läuft für Skoda: In Deutschland ist der Elroq das meistverkaufte Elektroauto. Ab September legt die tschechische Marke nach und erweitert das Portfolio mit dem Epiq nach unten. Dieses elektrische SUV ist formal ein Kleinwagen. Er ist 4,17 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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