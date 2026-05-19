Die Shell-Tochter SBRS bringt eine neue DC-Ladelösung für schwere Nutzfahrzeuge auf den europäischen Markt. Herzstück des Shell Recharge PowerPack'¯500 ist ein modular erweiterbares All-in-One-Gerät mit Leistungen von bis zu 500'¯kW - ausgelegt für den Dauerbetrieb im Schwerlastverkehr. SBRS bezeichnet das PowerPack'¯500 als passende Ladelösung für Depotbetreiber, die mit einem kleinen Setup starten und im Laufe der Zeit skalieren wollen. In seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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