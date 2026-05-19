Lufthansa Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 12.05.26

Die Lufthansa Aktie steht aktuell verstärkt im Fokus der Anleger. Hintergrund ist die Nachricht, dass die Kühne Holding ihren Anteil am Luftfahrtkonzern von 15 Prozent auf 20 Prozent erhöht hat. Gleichzeitig wurde erklärt, dass weitere Zukäufe in den kommenden zwölf Monaten nicht ausgeschlossen werden. Diese Entwicklung hat der Lufthansa Aktie in den vergangenen Handelstagen zusätzlichen Auftrieb verliehen.

Trotz der positiven Aktionärsnachrichten bleibt das Marktumfeld für die Lufthansa anspruchsvoll. Vor allem die hohen Kerosinpreise sorgen weiterhin für erheblichen Kostendruck. Dennoch sehen Investoren in der stärkeren Beteiligung des Großaktionärs ein Signal des Vertrauens in die langfristige Entwicklung der Lufthansa Aktie.

- Lufthansa WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Ticker: LHA

?? Key Takeaways

Die Lufthansa Aktie profitiert aktuell von der Aufstockung der Beteiligung durch die Kühne Holding auf 20 Prozent - weitere Zukäufe sind nicht ausgeschlossen.

Hohe Kerosinpreise bleiben ein zentraler Belastungsfaktor und sorgen weiterhin für erheblichen Kostendruck beim Luftfahrtkonzern.

Charttechnisch bleibt die Lufthansa Aktie angeschlagen: Erst ein nachhaltiger Anstieg über 8,67 EUR würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Fundamentaldaten der Lufthansa Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 7,71 EUR Marktkapitalisierung 9,24 Mrd. EUR Umsatz 2025 39,60 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 23,82 % KGV 2026* 7,29 4-Wochen-Performance +8,59 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,17 % Branche Fluggesellschaft

* Prognose

Lufthansa Aktie: Belastungsfaktor hohe Kerosinpreise

Der Luftfahrtsektor bleibt stark abhängig von der Entwicklung der Energiepreise. Auch die Lufthansa Aktie reagiert sensibel auf den Ölmarkt. Obwohl Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung bestehen, notiert der Ölpreis weiterhin nahe der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel.

Selbst bei einem Ende der Konflikte dürfte sich die Lage am Energiemarkt nur langsam entspannen. Beschädigte Infrastruktur und weiterhin gestörte Lieferketten sprechen gegen einen schnellen Rückgang der Preise für Flugbenzin. Für die Lufthansa bedeutet dies anhaltend hohe Betriebskosten und entsprechend begrenzte Margenspielräume.

Dividende bleibt stabil

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende von 0,33 EUR je Aktie beschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten aktuell mit einer nahezu stabilen Ausschüttung von 0,32 EUR je Anteilsschein.

Die vergleichsweise attraktive Dividendenrendite von über vier Prozent bleibt damit ein wichtiger Faktor für langfristig orientierte Anleger, die die Lufthansa Aktie beobachten....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.