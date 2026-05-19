EQS-News: Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft
|Industriestr. 8-12
|78559 Gosheim
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@hermle.de
|Internet:
|https://www.hermle.de
|ISIN:
|DE0006052830, DE0006052806
|WKN:
|605283, 605280
|Börsen:
|Stuttgart, Frankfurt
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2330036 19.05.2026 CET/CEST