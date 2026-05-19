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Steyr Motors AG komplettiert Vorstand und bestellt Björn Krausmann zum CFO



19.05.2026 / 15:05 CET/CEST

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Steyr Motors AG komplettiert Vorstand und bestellt Björn Krausmann zum CFO Steyr, Österreich, 19. Mai 2026 - Der Aufsichtsrat der Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute beschlossen, den Vorstand wie geplant auf zwei Mitglieder zu erweitern. Mit Wirkung zum 1. Juni 2026 wird Björn Krausmann für die Dauer von drei Jahren zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Gemeinsam mit CEO Julian Cassutti wird er künftig den Wachstumskurs der Gesellschaft im Rahmen eines zweiköpfigen Vorstands vorantreiben. Die planmäßige Erweiterung des Vorstands um einen CFO stellt einen wesentlichen Schritt im Zuge der geplanten Weiterentwicklung der Organisation dar und trägt zugleich der zunehmenden Internationalisierung des Geschäfts Rechnung. Björn Krausmann verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen sowie umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Transformation und M&A. Zuletzt war er in einer Führungsfunktion bei der Pfleiderer Group tätig. In seiner neuen Funktion wird Björn Krausmann insbesondere die Bereiche Finanzen, Human Resources und IT verantworten. Dr. Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender der Steyr Motors AG, begrüßt die Bestellung ausdrücklich: "Wir freuen uns, mit Björn Krausmann einen versierten CFO gewonnen zu haben, der seine umfassende Erfahrung gezielt beim weiteren Auf- und Ausbau der Steyr Motors AG einbringen wird. Mit der seit längerem geplanten und planmäßig umgesetzten Erweiterung des Vorstands schaffen wir zugleich wichtige Voraussetzungen, um die nächste Entwicklungsphase unseres Unternehmens erfolgreich zu gestalten." Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, ergänzt:

"Mit Björn Krausmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt, M&A und internationale Wachstumsfinanzierung. Ich freue mich sehr auf die Verstärkung im Vorstand. Seine Expertise wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste Wachstumsphase von Steyr Motors strategisch und finanziell zu begleiten. Gemeinsam wollen wir unsere Position in attraktiven Zukunftsmärkten weiter ausbauen und den nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre steigern."



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



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