REHOVOT, Israel und HOUSTON, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Get SAT, ein führender Hersteller von kompakten Satellitenterminals, und Eutelsat Network Solutions (EutelsatNS), das Unternehmen, das der US-Regierung und ihren Verbündeten eine zuverlässige Konnektivität ermöglicht, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft formalisiert die Integration der Terminalserie Aero Blade von Get SAT und des Low Earth Orbit (LEO)-Netzwerks OneWeb von Eutelsat. Betreiber aus dem Verteidigungs- und Regierungsbereich können sofort von der niedrigen Latenz und der leistungsfähigen Konnektivität von OneWeb LEO profitieren und bei Bedarf nahtlos zu verschiedenen geostationären Netzwerken (GEO) wechseln.

Unübertroffene Multi-Orbit-Flexibilität

Ausfallsichere Kommunikation ist mittlerweile unverzichtbar und dank der neuen Konnektivitätsoptionen von Get SAT und EutelsatNS gehört das "Entweder-oder"-Dilemma der Vergangenheit an. Die fortschrittliche Electronically Steerable Antenna (ESA)-Technologie von Get SAT ermöglicht Ku-Band-Konnektivität sowohl über das OneWeb-LEO-Netzwerk von Eutelsat als auch über verschiedene GEO-Netzwerke. Dadurch können Missionsplaner und Betreiber je nach Missionsanforderung die optimale Orbitallösung nutzen, ohne an eine einzelne Satellitenarchitektur oder einen bestimmten Netzwerkanbieter gebunden zu sein.

"Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen Wahlfreiheit und operative Resilienz", so Kfir Benjamin, CEO von Get SAT. "Unsere Aero-Blade-Serie ermöglicht es Betreibern, die geringe Latenz und den hohen Datendurchsatz der OneWeb-LEO-Konstellation von Eutelsat mit der Reichweite anderer GEO-Netzwerke zu kombinieren - und das alles über ein einziges kompaktes Terminal."

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit der US Army und der US Air Force

Die Partnerschaft knüpft an eine Reihe erfolgreicher Projekte an und umfasst die Lieferung von Multi-Orbit-Produkten sowohl an die US Army als auch an die US Air Force. Diese Erfolge unterstreichen die technische Reife und Einsatzbereitschaft der Aero-Blade-Terminalserie selbst unter anspruchsvollsten taktischen Einsatzbedingungen an Land und in der Luft.

Die speziell für luftgestützte Plattformen entwickelte Aero-Blade-Terminalserie bietet robuste Konnektivität für unbemannte und bemannte Luftfahrzeuge.

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft:

Multi-Orbit-Wahlfreiheit: Betreiber können auf eine einheitliche Lösung zugreifen, die sowohl LEO- als auch GEO-Architekturen unterstützt. Dadurch kann je nach Missionsanforderung in Echtzeit der jeweils optimale Übertragungsweg gewählt werden, ohne an einen bestimmten Satellitenanbieter gebunden zu sein.

Betreiber können auf eine einheitliche Lösung zugreifen, die sowohl LEO- als auch GEO-Architekturen unterstützt. Dadurch kann je nach Missionsanforderung in Echtzeit der jeweils optimale Übertragungsweg gewählt werden, ohne an einen bestimmten Satellitenanbieter gebunden zu sein. Erhöhte Ausfallsicherheit: Der Wechsel zwischen verschiedenen Umlaufbahnen bietet zusätzliche Redundanz und gewährleistet die Aufrechterhaltung der Kommunikation auch in stark beanspruchten Umgebungen, indem ein Failover zwischen LEO und GEO möglich ist.

Der Wechsel zwischen verschiedenen Umlaufbahnen bietet zusätzliche Redundanz und gewährleistet die Aufrechterhaltung der Kommunikation auch in stark beanspruchten Umgebungen, indem ein Failover zwischen LEO und GEO möglich ist. Kompakte Bauweise und hohe SWaP-Effizienz: Dank des branchenführenden kompakten Designs und der hohen SWaP-Effizienz von Get SAT eignen sich diese Terminals ideal für Plattformen, die eine nahtlose Integration erfordern, und bieten LEO-Zugang mit hoher Bandbreite sowie eine aerodynamisch optimierte Bauform.

Dank des branchenführenden kompakten Designs und der hohen SWaP-Effizienz von Get SAT eignen sich diese Terminals ideal für Plattformen, die eine nahtlose Integration erfordern, und bieten LEO-Zugang mit hoher Bandbreite sowie eine aerodynamisch optimierte Bauform. Globale LEO-Reichweite: Die OneWeb-Konstellation von Eutelsat bietet selbst in den entlegensten Regionen Konnektivität auf Unternehmensniveau mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Get SAT, um unseren Kunden aus dem Regierungs- und Verteidigungsbereich diese innovativen Terminals bereitzustellen", so Ian Canning, Präsident und CEO von EutelsatNS. "Die Möglichkeit, flexibel über mehrere Orbits hinweg zu kommunizieren, stellt einen entscheidenden Fortschritt für die taktische Kommunikation dar. Sie verschafft der US Army, der US Air Force und weiteren verbündeten Partnern den nötigen operativen Spielraum."

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Produktseite

Get SAT ist ein führender Anbieter miniaturisierter, mobiler Satellitenkommunikationsterminals. Dank einer einzigartigen, patentierten Antennentechnologie bietet es tragbare Vollduplex-Lösungen für das Ka- und Ku-Band, die für eine schnelle Integration in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.

Eutelsat Network Solutions (der Markenname von OneWeb Technologies Inc.) liefert sichere, speziell entwickelte Satellitenkommunikationslösungen für die US-Regierung und verbündete Partner. Als Proxy-Unternehmen von Eutelsat in den USA bietet Eutelsat Network Solutions einen einzigartigen Zugang zur globalen GEO-Flotte von Eutelsat und zur OneWeb-LEO-Konstellation. Diese Konstellation bietet Multi-Orbit-Konnektivität der nächsten Generation und eine beispiellose Unterstützung bei gemeinsamen Missionen.

Kontakt:

info@getsat.com

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