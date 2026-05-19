ALBANY, N.Y., May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion, gab heute den Abschluss der Modernisierung seiner beiden aseptischen Produktionsanlagen in Valladolid, Spanien, bekannt. Die Investition in Höhe von 4 Millionen Dollar entspricht den GMP-Anlage-1-Standards der EU.

Im Mittelpunkt der Modernisierung stand die Umstellung auf ein vollständig geschlossenes System, das darauf ausgelegt ist, die Prozess- und Produktintegrität zu stärken und gleichzeitig das mikrobiologische Risiko in allen Produktionsphasen zu minimieren. Die Modernisierungsmaßnahmen konzentrierten sich zudem auf die Erneuerung der Kernanlagen und -systeme, darunter die Installation moderner Isolatoren sowie die Modernisierung der Klimatechnik, der pharmazeutischen Versorgungsanlagen, der Automatisierung und der CIP-Prozesse.

"Diese Investition in Valladolid spiegelt das Engagement von Curia wider, hochwertige sterile Produktionskapazitäten bereitzustellen, die den Wachstumsplänen unserer Kunden entsprechen", sagte Philip Macnabb, CEO von Curia. "Diese Anlagenverbesserungen stärken unsere Position als Partner bei der Herstellung immer komplexerer steriler Produkte, wobei wir gleichzeitig die hohen Qualitätsstandards einhalten, die Aufsichtsbehörden und Kunden erwarten."

Durch den Ausbau seiner aseptischen Kapazitäten wird Curia in der Lage sein, mehr Flexibilität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit zu bieten. Mit fortschrittlichen, vollständig geschlossenen Verarbeitungsprozessen und einer verbesserten Kontaminationskontrolle als Kernkompetenz ist das Werk in Valladolid in der Lage, eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Versorgung in großem Maßstab zu gewährleisten - und festigt damit die Rolle von Curia als bevorzugter Partner für kritische Sterilprogramme.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von mehr als 20 Standorten weltweit und 3.100 Mitarbeitern, das in Zusammenarbeit mit biopharmazeutischen Kunden lebensverändernde Therapien auf den Markt bringt. Unser Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische, analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere Wissenschafts- und Prozessexperten sowie unsere Einrichtungen, die den behördlichen Vorschriften entsprechen, bieten erstklassige Kompetenz bei der Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.