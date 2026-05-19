Im Dezember 2025 war die Förderung für Effizienzhaus-55-Neubauten vorübergehend wieder aufgenommen worden. Das Programm ist eigentlich befristet bis Ende Juni. Nun hat Bundesbauministerin Verena Hubertz eine geplante Verlängerung der EH55-Plus-Förderung angekündigt. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die Förderbank KfW hatten im Dezember die Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards für Neubauten befristet wieder aufgelegt. Den vollständigen Artikel lesen ...
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