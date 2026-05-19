Kfz-Versicherte gelten als preissensibel und wechseln ihre Versicherung häufiger als in anderen Sparten. Eine AssCompact Studie zeigt, wie hoch die Wechselquoten ausfallen und liefert zugleich ein Stimmungsbild der Versicherungsmakler zu den Folgen der vergangenen Prämienerhöhungen. Bis zur nächsten Wechselzeit in der Kfz-Versicherung ist noch etwas hin. In der Zwischenzeit lohnt sich aber ein Blick auf einige Kennzahlen aus dem Maklermarkt, die die AssCompact AWARD-Studie "Private Kfz- & Flottenversicherung" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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