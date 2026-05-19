Köln (ots) -Ehrenamtliches Engagement verbindet und bringt Menschen zusammen, die sich vielleicht sonst nie begegnet wären. Um den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, stellt congstar in Kooperation mit der Aktion Mensch eine digitale Plattform zur Ehrenamts-Vermittlung auf der eigenen Website bereit, die ab sofort unter www.congstar.de/ehrenamt zugänglich ist. Sie bringt Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, mit passenden Ämtern zusammen - niedrigschwellig, digital und auf die individuellen Interessen zugeschnitten. Zwei Aspekte machen sie besonders: Die Plattform ist vollständig barrierefrei zugänglich. Und ein gezielter Filter zeigt inklusive Einsatzmöglichkeiten an - etwas, das bisher keine vergleichbare Plattform bietet. Begleitet wird der Launch durch eine reichweitenstarke Social-Media-Kampagne. In der "Agentur für Ehre" zeigt Creator Tahsim gemeinsam mit Sara Arslan ("Take me Späti") und Zino & Filatow ("Fleischwolf"), wie schnell aus einem Match echtes Engagement werden kann.Ehrenamt als BegegnungsraumHinter dem Engagement von congstar steht eine tiefe Überzeugung: Verständnis entsteht nicht in der Theorie, sondern wenn Menschen sich begegnen. Vielen Menschen in Deutschland fehlen Anlässe und Orte, um außerhalb ihres gewohnten Umfelds ins Gespräch zu kommen - das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage (https://newsroom.congstar.de/pressreleases/warum-deutschland-analoge-begegnungsraeume-braucht-3447947) im Auftrag von congstar. Ehrenamtliches Engagement kann genau diese Lücke schließen. Wer sich engagiert, trifft auf neue Perspektiven, lernt andere Lebensrealitäten kennen und erlebt, was gesellschaftliches Miteinander verändern kann. Im Rahmen der Initiative "Für mehr FAIRständnis", die bereits im Herbst 2025 gestartet ist, setzt congstar deshalb nun auf das Ehrenamt als sozialen Begegnungsraum - einen Ort, an dem unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen und echtes Miteinander entsteht. Wer gemeinsam "anpackt", lernt sich kennen und versteht sich besser.Die Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch unterstreicht diesen Ansatz. Als Deutschlands größte private Förderorganisation im sozialen Bereich hat die Aktion Mensch eine Plattform für ehrenamtliches Engagement entwickelt - mit dem Ziel, für jede Person die passende ehrenamtliche Tätigkeit zu finden. Das Besondere daran: Die Plattform ist vollständig barrierefrei und bietet einen Filter, der gezielt inklusive Einsatzmöglichkeiten anzeigt. "Manchmal braucht es die richtige Partnerin, um etwas zu bewegen. Mit dem Launch beginnt genau das: eine neue Partnerschaft zwischen congstar und der Aktion Mensch, die noch mehr sein wird als ein gemeinsames Projekt. Es ist der Auftakt einer Kooperation", so Timo Wakulat, Unternehmenssprecher bei congstar. "Unser Engagement für das Ehrenamt ist der nächste Schritt unserer Initiative 'Für mehr FAIRständnis', mit der wir ein Zeichen für respektvollen Dialog, Offenheit und ein faireres Miteinander setzen wollen.""Agentur für Ehre": Wenn Tahsim zum Behörden-Chef wirdBegleitet wird der Launch der Ehrenamts-Plattform bei congstar von einer Creator-Kampagne: In einer Branded-Entertainment-Serie macht congstar aus dem Ehrenamt das Amt für Ehre - besser gesagt die "Agentur für Ehre". Dort empfängt einer der aktuell beliebtesten Creator, Tahsim (Durgun), als selbsternannter "Behörden-Chef" Sara Arslan (bekannt aus ihrem Format "Take me Späti") und Zino & Filatow (vom Grimmepreis-nominierten Format "Fleischwolf") in seinem "Büro". Er führt Kennenlerngespräche, matcht sie live über die Plattform mit einem Ehrenamt und erteilt Aufgaben. Dann geht es los: Die Creator*innen packen vor Ort mit an, während Tahsim das Geschehen im Interview-Stil kommentiert. Zu sehen ist das Ganze über acht äußerst humorvolle Short-Clips, die auf den Kanälen von congstar, der Aktion Mensch und den Creator*innen veröffentlicht werden. Die Kampagne setzt auf Creator*innen, die gesellschaftliche Themen glaubwürdig in die sozialen Medien tragen. Tahsim, Sara Arslan und Zino & Filatow wurden nicht allein wegen ihrer Reichweite ausgewählt - sondern weil sie Haltung zeigen und ihre Community dabei mitnehmen. Das Format: eine Miniserie, die dort stattfindet, wo Debatten über Zusammenhalt heute geführt werden.Alle Links im ÜberblickDie Ehrenamts-Plattform von congstar und der Aktion Mensch ist ab sofort erreichbar unterwww.congstar.de/ehrenamtDie Clips der "Agentur für Ehre" sind zu sehen auf:- congstar: @congstar_de (https://www.instagram.com/congstar_de/)- Aktion Mensch: @aktion_mensch (https://www.instagram.com/aktion_mensch/)- Tahsim: @tahdur (https://www.instagram.com/tahdur/)Ein Dankeschön und Benefit für EhrenamtlicheWer sich ehrenamtlich engagiert, verdient Anerkennung. Jährlich werden in Deutschland rund 4,33 Milliarden Stunden (https://www.publikationen-bundesregierung.de/resource/blob/2277952/2393704/b517807f8f9f94f9fe4d637c36cd4b10/sechster-freiwilligensurvey-download-bk-amt-data.pdf?download=1) an ehrenamtlichen Arbeitsstunden geleistet. Das entspricht in etwa 12 Millionen Stunden Ehrenamt pro Tag in Deutschland. Eine Zahl, die kaum zu greifen ist und belohnt werden sollte. Aus diesem Grund bietet congstar anlässlich des bevorstehenden Ehrentags (https://www.bundespraesident.de/DE/bundespraesident/schwerpunkte/ehrentag/ehrentag_node.html) am 23. Mai allen ehrenamtlich Aktiven, congstar Interessierten, die vom 21. Mai (10 Uhr) bis 2. Juni einen neuen Vertrag beim Telekommunikationsanbieter abschließen, eine Gutschrift über ein Startguthaben, das einmalig 12 Prozent Rabatt auf den ausgesuchten Tarif ermöglicht. Die Neukund*innen-Gutschrift gilt über alle congstar Pre- und Postpaid-Angebote sowie für das Internetangebot congstar Zuhause. Der Gutschein kann ab 21. Mai (10 Uhr) unter www.congstar.de/ehrenamt abgerufen und dann bei Abschluss eines neuen congstar Allnet Flat, Prepaid oder congstar Zuhause Vertrags über www.congstar.de eingelöst werden.Alle Informationen zum ehrenamtlichen Engagement von congstar gibt es unter www.congstar.de/ehrenamt sowie alle allgemeinen Informationen zu congstar unter www.congstar.de.Pressekontakt:Kontakt für Journalist*innen:congstar GmbHPressestelleBayenwerft 12-14, 50678 KölnE-Mail: medien@congstar.deInternetadresse: www.congstar.deKontakt für Kund*innen:congstar Serviceteamwww.congstar.de/kontaktTelefon: 0221 79700700(Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00Uhr bis 18:00 Uhr)Original-Content von: congstar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67391/6278025