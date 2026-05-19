Mainz (ots) -
Woche 21/26
Mi., 20.5.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Zur Erinnerung an Alexander Held (VPS 20.14/HD/AD/UT)
München Mord - Das Kamel und die Blume
Angelika Flierl Bernadette Heerwagen
Harald Neuhauser Marcus Mittermeier
Ludwig Schaller Alexander Held
Helmut Zangel Christoph Süß
Celine Papst Lena Meckel
Patrick Schubert Timur Bartels
Karim Baschir Hassan Akkouch
Woita Helmfried von Lüttichau
Oliver Papst Rufus Beck
Roland Belling Thomas Wenke
Jennifer Sandt Melanie Mira
Stephan Paulig Thomas Lettow
Dr. Heise Ercan Karacayli
und andere
Schnitt: Manuel Reidinger
Musik: Stephan Massimo
Kamera: Thomas Etzold
Buch: Friedrich Ani, Ina Jung
Regie: Matthias Kiefersauer
(Erstsendung 20.11.2021)
Deutschland 2021
("ACHT" wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.)
Do., 21.5.
1.00 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Merz-Regierung: Zu viel SPD, zu wenig CDU?
\u2003
Woche 22/26
Mi., 27.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Straftaten auf Bestellung - Wenn Kinder zu Tätern werden
Film von Karolin Huhn und Christian W. Weber
Kamera: Jonas Dress, Frank Gutsche, Rino Romanjuk
Deutschland 2026
Im Streaming: 27. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 27. Mai 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 23/26
Di., 2.6.
20.15 Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen
Bitte Ergänzung beachten:
Film von Kajo Fritz, Hannah Hartwich und Marc Schlömer
Woche 24/26
Di., 9.6.
20.15 Amerika - Traum und Wirklichkeit
Bitte Folgenänderung beachten:
Spaltung
(Text und weitere Angaben s. Mi., 10.6., 2.00 Uhr.)
Die weiteren Termine der Folgen "Amerika - Traum und Wirklichkeit" wie folgt:
Mi., 10.6., 1.15 Uhr Freiheit (Text und weitere Angaben s. Di., 9.6., 20.15 Uhr.)
Mi., 10.6., 2.00 Uhr Spaltung (vom Vortag)
Mi., 10.6., 2.45 Uhr Macht
(Die Wiederholung "Freiheit" am 10.6.2026, 1.15 Uhr entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6278023
Woche 21/26
Mi., 20.5.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Zur Erinnerung an Alexander Held (VPS 20.14/HD/AD/UT)
München Mord - Das Kamel und die Blume
Angelika Flierl Bernadette Heerwagen
Harald Neuhauser Marcus Mittermeier
Ludwig Schaller Alexander Held
Helmut Zangel Christoph Süß
Celine Papst Lena Meckel
Patrick Schubert Timur Bartels
Karim Baschir Hassan Akkouch
Woita Helmfried von Lüttichau
Oliver Papst Rufus Beck
Roland Belling Thomas Wenke
Jennifer Sandt Melanie Mira
Stephan Paulig Thomas Lettow
Dr. Heise Ercan Karacayli
und andere
Schnitt: Manuel Reidinger
Musik: Stephan Massimo
Kamera: Thomas Etzold
Buch: Friedrich Ani, Ina Jung
Regie: Matthias Kiefersauer
(Erstsendung 20.11.2021)
Deutschland 2021
("ACHT" wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.)
Do., 21.5.
1.00 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Merz-Regierung: Zu viel SPD, zu wenig CDU?
\u2003
Woche 22/26
Mi., 27.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Straftaten auf Bestellung - Wenn Kinder zu Tätern werden
Film von Karolin Huhn und Christian W. Weber
Kamera: Jonas Dress, Frank Gutsche, Rino Romanjuk
Deutschland 2026
Im Streaming: 27. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 27. Mai 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 23/26
Di., 2.6.
20.15 Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen
Bitte Ergänzung beachten:
Film von Kajo Fritz, Hannah Hartwich und Marc Schlömer
Woche 24/26
Di., 9.6.
20.15 Amerika - Traum und Wirklichkeit
Bitte Folgenänderung beachten:
Spaltung
(Text und weitere Angaben s. Mi., 10.6., 2.00 Uhr.)
Die weiteren Termine der Folgen "Amerika - Traum und Wirklichkeit" wie folgt:
Mi., 10.6., 1.15 Uhr Freiheit (Text und weitere Angaben s. Di., 9.6., 20.15 Uhr.)
Mi., 10.6., 2.00 Uhr Spaltung (vom Vortag)
Mi., 10.6., 2.45 Uhr Macht
(Die Wiederholung "Freiheit" am 10.6.2026, 1.15 Uhr entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6278023
© 2026 news aktuell