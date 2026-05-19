Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das KI-Fieber der Vorwoche ist etwas abgekühlt, Nahostkonflikt und hoher Ölpreis sind wieder präsenter, so die Deutsche Börse AG."Die Stimmung ist gemischt", berichte Ivo Orlemann, der für die ICF Bank ETFs handelt. Neben Käufen sehe er auch einiges an Rückgaben. Vergangene Woche seien an der US-Tech-Börse Nasdaq noch neue Hochs erreicht worden. Im ETF-Handel hätten Tech-Tracker daher zu den Umsatzspitzenreitern gehört, wie die Händler berichten würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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