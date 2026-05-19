Das schwedische Unternehmen Einride plant zusammen mit der US-Spedition EASE Logistics ein Pilotprojekt für autonome E-Lkw. Dabei sollen zwei Einheiten des Einride eBot im US-Bundesstaat Ohio fahrerlos verkehren und Güter zwischen verschiedenen Standorten von EASE transportieren. Bei dem eBot handelt es sich um das zuvor als Gen 2 Rigid Large vorgestellte Modell, einen von Einride selbst entwickelten autonomer E-Lkw. Dieser kommt komplett ohne Fahrerkabine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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