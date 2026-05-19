© Foto: UnsplashYMTC treibt seine Börsenpläne voran. Trotz US-Sanktionen baut Chinas Speicherchip-Hoffnung Produktion und Marktmacht massiv aus.Chinas führender Hersteller von Flash-Speicherchips treibt seine Börsenpläne voran, wie Reuters berichtet. Der Konzern Yangtze Memory Technologies, kurz YMTC, hat laut einer offiziellen Mitteilung Gespräche zur sogenannten Pre-IPO-Beratung aufgenommen. Dabei begleiten Investmentbanken Unternehmen formal auf dem Weg an die Börse. Für die Vorbereitung eines möglichen Börsengangs holte sich YMTC die staatliche chinesische Investmentbank CITIC Securities an Bord. Der Schritt gilt als weiteres Signal dafür, dass China seine heimische Halbleiterindustrie trotz westlicher …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE