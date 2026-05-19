Pentagons Rohstoff Offensive: Warum Seltene Erden plötzlich zur Machtfrage werden

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Washington will Chinas Dominanz bei Seltenen Erden brechen. Doch der Vorstoß des Pentagons zeigt vor allem eines: Der Kampf um Rohstoffe ist längst ein Kampf um Industrie, Sicherheit und geopolitische Unabhängigkeit.

Washington will Chinas Dominanz bei Seltenen Erden brechen. Doch der Vorstoß des Pentagons zeigt vor allem eines: Der Kampf um Rohstoffe ist längst ein Kampf um Industrie, Sicherheit und geopolitische Unabhängigkeit.

Ein kleines Metallproblem mit großer Sprengkraft

Seltene Erden klingen nach einem Nischenthema für Spezialisten. Tatsächlich aber stecken sie in Technologien, ohne die moderne Volkswirtschaften kaum funktionieren würden. Sie werden für Hochleistungsmagnete gebraucht, die in Elektroautos, Windkraftanlagen, Elektronik, Robotik und Waffensystemen eingesetzt werden. Wer diese Magnete kontrolliert, kontrolliert einen Teil der industriellen Zukunft.



Genau deshalb rückt das Pentagon nun stärker in den Rohstoffmarkt vor. Laut Bloomberg arbeitet eine neue Einheit des US Verteidigungsministeriums daran, unabhängige Lieferketten für Seltene Erden und Magnete aufzubauen. Intern wird die Gruppe als "Deal Team Six" bezeichnet, eine Anspielung auf militärische Spezialeinheiten. Schon der Name zeigt, wie ernst Washington die Lage inzwischen nimmt. Die zentrale Botschaft lautet: Seltene Erden sind nicht mehr nur Rohstoffe. Sie sind ein strategisches Druckmittel.

Chinas Vorsprung ist kein Zufall

China hat seine Machtposition über Jahrzehnte aufgebaut. Dabei geht es nicht nur um den Abbau der Rohstoffe. Entscheidend ist die Verarbeitung. Aus Erz müssen hochreine Vorprodukte und daraus leistungsfähige Magnete entstehen. Genau in dieser Kette liegt der eigentliche Engpass. Bloomberg verweist darauf, dass China 2024 laut Internationaler Energieagentur rund 94 Prozent der weltweiten Produktion von Seltenerdmagneten stellte. Das ist mehr als Marktmacht. Es ist geopolitischer Einfluss. Als China im vergangenen Jahr Lieferungen von Seltenen Erden und Magneten einschränkte, wurde die Abhängigkeit sofort sichtbar. Autohersteller und andere Industriekonzerne warnten vor Produktionsproblemen. Für Washington war das ein Warnsignal: Kritische Rohstoffe können genauso wirksam sein wie Zölle, Sanktionen oder Exportverbote.