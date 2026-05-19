Anzeige
Mehr »
Dienstag, 19.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.700% Preisexplosion: Wird dieser US-Wolfram-Nanocap jetzt neu bewertet?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.05.2026 16:03 Uhr
257 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Mai (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Mai (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,5% gg Vj 
     zuvor:  +2,5% gg Vm/-0,2% gg Vj 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April 
     Output-Basis 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+3,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,9% gg Vj 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März 
*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV 
*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV 
*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV 
*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV 
  10:00 DE/SFC Energy AG, HV 
  10:00 DE/SGL Carbon SE, HV 
  10:00 DE/Uniper SE, HV 
  10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV 
*** 11:00 DE/1&1 AG, HV 
*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:      +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:     +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:      +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
  15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, beim Finanzausschuss 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses 
     für Bankkredite (LPR) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.