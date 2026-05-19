DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vm/-0,2% gg Vj *** 08:00 GB/Erzeugerpreise April Output-Basis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,9% gg Vj 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV *** 10:00 DE/Brenntag SE, HV *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV 10:00 DE/SFC Energy AG, HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV 10:00 DE/Uniper SE, HV 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV *** 11:00 DE/1&1 AG, HV *** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR 15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, beim Finanzausschuss *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) ===

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May 19, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

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