DENVER, CO / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / Der Devisenmarkt (Forex) war schon immer der weltweit größte digitale Finanzmarkt im Jahr 2026. Mittlerweile hat er sich zu einem rund um die Uhr aktiven, datenintensiven Umfeld entwickelt. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich erreichte der weltweite OTC-Devisenumsatz im April 2025 9,6 Billionen $ pro Tag. Das bedeutet, dass der Devisenumsatz gegenüber 2022 um 28 % gestiegen ist. Diese Zahl unterstreicht, wie eng der Devisenhandel mit globaler Liquidität, Risikomanagement und Kapitalströmen verbunden ist.

Innerhalb dieses Volumens hat sich der Wettbewerb dramatisch verschärft. Im Jahr 2026 konkurrieren Privatanleger nicht mehr hauptsächlich mit anderen Einzelpersonen, sondern mit automatisierten Systemen und KI-gestützten Ausführungsmaschinen wie Funds Coin. Die Plattform ist gleichzeitig an den Aktien-, Devisen- und Finanzmärkten tätig.

Manueller Handel ist in diesem Umfeld nicht nur ineffizient. Er ist strukturell überholt.

Warum KI-Bots den Devisenmarkt erobern

Die folgende Tabelle dient nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Netzwerkaktivität, Plattformregeln, Wertentwicklung der Vermögenswerte und Verfügbarkeit der Infrastruktur variieren.

KI-Plan KI-Plan Betrag (USD) Laufzeit (Tage) Tägliche Erträge (USD) Gesamtverdienst (USD) Tageszinssatz Täglicher Vertrag für kostenlose Testphase 50 $ 1 Tag 1 $ 51 $ 2 % Testvertrag für neue Nutzer 100 $ 2 Tage 5 $ 110 $ 5 % KI-basierte börsenübergreifende marktneutrale Strategie 500 $ 5 Tage 8,05 $ 540,25 $ 1,61 % Intelligentes Modell zur gewinnbringenden Ausführung 5000 $ 12 Tage 90,5 $ 6.086 $ 1,81 % KI-gestützte Strategie für exponentielles Wachstum 12.500 $ 17 Tage 243,75 $ 16.643,75 $ 1,95 % KI-basierte börsenübergreifende Strategie für dynamische Spreads 58.000 $ 10 Tage 1.502,20 $ 73.022 $ 2,59 %

Funds Coin erklärt hiermit, dass die oben genannten Daten nur als Referenz für die Plattform dienen. Nutzer sollten alle Plattformbedingungen sorgfältig lesen und die relevanten Risiken der Teilnahme an Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten verstehen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Der Trend hin zu KI-Handelsbots im Devisenhandel ist kein Trend, der von einer Neuheit getrieben wird; er wird von der Notwendigkeit getrieben. Devisenmärkte reagieren auf Zinssätze, Inflationsdaten, Reden von Zentralbankern, Beschäftigungsberichte, geopolitische Schocks und plötzliche Veränderungen der Risikostimmung. Ein Händler wartet vielleicht stundenlang auf das richtige Setup, nur um den Einstieg dann in wenigen Sekunden zu verpassen. Ein anderer Händler steigt vielleicht richtig ein, steigt aber aufgrund von Emotionen zu früh wieder aus.

All dies sind Schwachstellen, für deren Behebung KI-Handelsbots entwickelt wurden:

- Geschwindigkeit - Ein Bot kann den Markt zu jeder Tageszeit beobachten, Trades schneller ausführen als Menschen und emotionale Handelsfehler wie Zögern, das Hinterherlaufen hinter schnellen Kursbewegungen und übermäßigen Handel minimieren.

- Disziplin - Der Devisenhandel dreht sich weiterhin um die unterschiedliche Geldpolitik der Zentralbanken, Unsicherheiten beim Dollar und rasche makroökonomische Reaktionen - Konsistenz und disziplinierte Automatisierung sind wertvoller denn je.

- Anpassungsfähigkeit - Die beste KI-Handelsstrategie führt Trades auf der Grundlage von Schwankungen bei Volatilität, Liquidität und Marktstruktur aus, was zu einem entscheidenden Faktor im Handel geworden ist.

Das Problem mit den meisten Forex-Automatisierungstools

Nicht jede Plattform, die als KI-Handelsbot vermarktet wird, wird diesem Anspruch gerecht. Viele als KI-Handelsbots vermarktete Plattformen sind lediglich traditionelle Automatisierungstools, die auf festen Regelsystemen basieren und mit aggressivem Marketing beworben werden. Sie müssen Händlern helfen, Risiken zu managen, auf Volatilität zu reagieren und unter wechselnden Marktbedingungen konsistent zu bleiben. Die Plattformen, die diese Lücke schließen, haben eine gemeinsame Eigenschaft: Sie kombinieren echte Machine-Learning-Infrastruktur mit praktischem, zugänglichem Design und beseitigen so die technische Komplexität, die ernsthafte Automatisierungstools bisher für die meisten Händler unerreichbar gemacht hat.

Wie Funds Coin die Entwicklung anführt

Vor diesem Hintergrund hat sich Funds Coin als eine der Plattformen herauskristallisiert, die am direktesten auf die aktuellen Anforderungen des Devisenmarktes eingeht.

Die Strategie von Funds Coin auf dem Devisenmarkt ist in dreierlei Hinsicht einzigartig:

1. Arbitrage-orientierte Ausführung

Funds Coin bietet automatisierte Ausführungskonfigurationen, die die Notwendigkeit der manuellen Auftragserfassung minimieren und die Strategie eines Nutzers über Marktzyklen hinweg aufrechterhalten. Dabei reagiert die Plattform in Echtzeit auf den Markt, passt sich Echtzeitdaten an und stellt sich auf plötzliche Volatilitätsschwankungen ein.

2. Infrastruktur für quantitative Strategien

Funds Coin definiert den Handel neu als einen rationalen Prozess aus Schritten, die immer wieder ausgeführt werden können - unterstützt durch KI, die Strategien auf der Grundlage sich verändernder Marktbedingungen anpasst und optimiert.

3. Strukturierter, planbasierter Handel

Die Pläne von Funds Coin sind in verschiedene Stufen unterteilt, beginnend bei einem niedrigen Einstiegsbetrag von 100 $, um Tradern aller Erfahrungsstufen gerecht zu werden.

Funds Coin wurde für den Trader entwickelt, den der Devisenhandel zurückgelassen hat

Die Revolution im KI-Devisenhandel findet nicht nur auf institutioneller Ebene statt. KI-Devisenhandels-Bots richten sich mittlerweile an Händler aller Erfahrungsstufen, vom Anfänger bis zum erfahrenen Anleger, und bieten eine Lösung, die keinen manuellen Eingriff erfordert, um Handelschancen in einem Markt zu maximieren, der einst nur Profis mit teurer Infrastruktur zugänglich war.

Funds Coin wurde genau für diese Art von Trader entwickelt. Die Plattform ist so konzipiert, dass Nutzer dank eines vereinfachten Einrichtungsprozesses und automatisierter Handelsfunktionen, die im Hintergrund laufen, sofort loslegen können. Nach der Aktivierung handelt das System gemäß voreingestellten Strategien mit dem Ziel, den Überwachungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren. Es sind keine Programmierkenntnisse, keine Strategiekonfiguration und keine stundenlangen Chartanalysen erforderlich.

Was dieser Wandel für die Zukunft bedeutet

Bis 2026 werden KI-Handelsbots nicht mehr nur Werkzeuge sein, die von Quant-Teams oder professionellen Händlern genutzt werden. Sie halten Einzug in breitere Anlageumfelder, da Privatanleger nach Möglichkeiten suchen, ihre Bildschirmzeit zu reduzieren, die Ausführung zu verbessern und den Handelsprozess systematischer zu gestalten.

Speziell für den Devisenhandel sind die Auswirkungen struktureller Natur. Für die meisten Händler stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie Automatisierung nutzen sollen. Es geht vielmehr darum, welcher Plattform sie die Ausführung anvertrauen.

Die Antwort von Funds Coin auf diese Frage ist in seiner Architektur verankert: eine Plattform, auf der KI den Handel nicht nur unterstützt, sondern ihn leitet.

Weitere Informationen finden Sie unter fundscoin.com

Medienkontakt

E-Mail:info@fundscoin.com

Website: https://fundscoin.com

QUELLE: Funds Coin Investment Ltd

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