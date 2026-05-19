Cathie Wood baut ihre Fonds kräftig um. Halbleiter fliegen raus. KI, Verteidigung und Genommedizin rücken nach vorn. Was steckt hinter dem neuen ARK-Kurs? Cathie Woods ARK Invest hat seine Portfolios in der vergangenen Woche deutlich umgeschichtet. Die Investmentgesellschaft baute Positionen in künstlicher Intelligenz, Genommedizin, Fintech und Verteidigungstechnologie aus. Gleichzeitig reduzierte sie Beteiligungen an Halbleiter-, Diagnostik- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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