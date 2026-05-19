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Dow Jones News
19.05.2026 16:21 Uhr
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PTA-News: Sanitätshaus Aktuell AG: Einladung zur Hauptversammlung 2026

DJ PTA-News: Sanitätshaus Aktuell AG: Einladung zur Hauptversammlung 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Sanitätshaus Aktuell AG: Einladung zur Hauptversammlung 2026

Vettelschoß (pta000/19.05.2026/15:50 UTC+2)

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft (m, w, d) zu der

am Donnerstag, den 25. Juni 2026, 10:30 Uhr (MESZ),

im Leonardo Royal Cologne Bonn Airport, Josef-Broicher-Straße 11, 51145 Köln,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNGSPUNKTE, BESCHLUSSVORSCHLÄGE UND BEGRÜNDUNGEN

TOP 1 VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025. Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Auf der Höhe 50, 53560 Vettelschoß, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Ferner steht der Geschäftsbericht, der diese Unterlagen enthält, im Internet unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

sowie in unserem Aktionärsportal zum Download bereit. Die Einsichtnahme in die Unterlagen wird auch während der Hauptversammlung möglich sein. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt (-- 172 AktG). Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem TOP ist somit nicht erforderlich.

TOP 2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 7.520.632,00 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 56,00 Euro je Aktie im Nennbetrag von einem Euro, insgesamt also 7.520.632,00 Euro, zu verwenden.

TOP 3 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES VORSTANDS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 5 WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Fabig Formhals Lehmkühler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Gaulstraße 12, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

TOP 6 WAHL DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften der ---- 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG zusammen.

Nach -- 124 Abs. 3 AktG ist der Aufsichtsrat verpflichtet, der Hauptversammlung einen Wahlvorschlag zu unterbreiten. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats nicht gebunden.

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herrn Felix Carqueville, wohnhaft in Gera, Wirtschaftsingenieur Maschinenbau M.Sc., Geschäftsführender 
a.      Gesellschafter der Sanitäts- und Gesundheitshaus Carqueville GmbH (Kraftsdorf) und Hilfsmittelverlag GmbH 
       (Kraftsdorf) 
       Herrn Dr. jur. Markus Linnerz, wohnhaft in Bonn, selbständiger Rechtsanwalt in Bonn. Herr Dr. Linnerz ist 
b.      Aufsichtsratsvorsitzender bei der Allerthal-Werke AG, Wurmtal Beteiligungen AG und der Murphy & Spitz 
       Green Capital AG 
c.      Herrn Jörg Rolf, wohnhaft in Holzminden, Orthopädiemechanikermeister, Geschäftsführer Vitalzentrum 
       Kühlmuss & Grabbe GmbH (Detmold) 
d.      Frau Dr. med. Sonja Schaible, wohnhaft in Nagold, MBA für Finanzdienstleistungen, Ärztin, 
       Geschäftsführerin der Firma Schaible GmbH (Nagold) 
e.      Herrn Hans Werner Scherer, wohnhaft in Friedrichsdorf, Orthopädiemechanikermeister, Geschäftsführer der 
       Firmen Rosenkranz Scherer GmbH (Bad Homburg), Lammert Scherer GmbH (Mainz), Zentner Scherer GmbH (Rodgau) 
f.      Herrn Bernd Urban, wohnhaft in Regensburg, M.Sc. Biomedizinische Technik, Geschäftsführer der Firma 
       Sanitätshaus Urban & Kemmler GmbH (Weiden i.d.Opf.)

für die Amtszeit von drei Jahren in den Aufsichtsrat zu wählen.

II. WICHTIGE HINWEISE

1. AKTIONÄRSPORTAL

Die Gesellschaft stellt auf ihrer Internetseite unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

ein Aktionärsportal zur Verfügung. Zusammen mit den Einladungsunterlagen erhalten die Aktionäre ihre Zugangsdaten zum Aktionärsportal. Mit diesen Zugangsdaten können sich die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte im Aktionärsportal anmelden, den Geschäftsbericht sowie evtl. eingehende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge einsehen und ihr Stimmrecht durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf anderem Wege bleibt hiervon unberührt.

Das Aktionärsportal wird ab Montag, den 18. Mai 2026, 0:00 Uhr (MESZ), zur Verfügung stehen. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird voraussichtlich ab Freitag, den 12. Juni 2026, 0:00 Uhr (MESZ), möglich sein. Nähere Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit den Einladungsunterlagen.

2. GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN NACH ---- 126 ABS. 1, 127 AKTG

Jeder Aktionär ist gem. ---- 126 Abs. 1, 127 AktG berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen sowie Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und des Aufsichtsrats zu übersenden. Sollen die Gegenanträge und Wahlvorschläge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen die Gegenanträge (möglichst mit Begründung) und die Wahlvorschläge (auch ohne Begründung) mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis Mittwoch, den 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Sanitätshaus Aktuell AG schriftlich per Post oder E-Mail eingehen. Wir bitten Sie, als Betreff "Hauptversammlung 2026, Gegenanträge zur TO" anzugeben. Die Kontaktdaten hierfür sind:

Sanitätshaus Aktuell AG Auf der Höhe 50 53560 Vettelschoß

E-Mail: hvgegenantraege@sani-aktuell.de

Rechtzeitig eingereichte Gegenanträge der Aktionäre werden von der Gesellschaft unverzüglich durch Einstellung im Aktionärsportal, welches unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

erreichbar ist, oder auf dem Postweg den Aktionären zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unverzüglich allen Aktionären zugänglich machen.

3. HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ

Im Rahmen der Hauptversammlung der Sanitätshaus Aktuell AG werden personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen entnommen werden. Diese finden Sie im Aktionärsportal, welches unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

erreichbar ist. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen zu informieren.

Vettelschoß, im Mai 2026

Sanitätshaus Aktuell AG

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Sanitätshaus Aktuell AG 
           Auf der Höhe 50 
           53560 Vettelschoß 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft 
E-Mail:        a.drygala@sani-aktuell.de 
Website:       www.sani-aktuell.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779198600189 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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