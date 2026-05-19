© Foto: Daniel Ceng - AnadoluDer Iran-Konflikt treibt Energie- und Rohstoffpreise hoch. Jetzt warnen Chipkonzerne vor steigenden Kosten und neuen Engpässen.Der Boom rund um Künstliche Intelligenz treibt die Aktien vieler Chipkonzerne weiter an. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge vor neuen Belastungen in den globalen Lieferketten. Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran setzt Hersteller von Halbleitern und KI-Hardware laut einem Bericht von CNBC zunehmend unter Druck. Vor allem steigende Energiepreise und Engpässe bei wichtigen Rohstoffen bereiten der Branche Sorgen. Der taiwanische Chipfertiger TSMC, der unter anderem Chips für Nvidia produziert, warnte bereits vor möglichen Belastungen für die …Den vollständigen Artikel lesen
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