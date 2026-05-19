Die Revolution im globalen Zahlungsverkehr gewinnt weiter rasant an Tempo und ein innovativer US-Fintech-Konzern liefert jetzt ein neues Trendstärke-Signal. Milliardenumsätze, hohe Margen und starke Cashflows treiben die Aktie derzeit an. In der neuen Ausgabe von TSI Premium hat Börsenexperte Tim Temp als "Tipp der Woche" einen exklusiv zugeschnittenen Optionsschein für die nächste Aufwärtswelle parat.Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten setzen Unternehmen verstärkt auf Effizienzsteigerungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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