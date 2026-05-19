HORNBACH beweist auch im schwierigen Konsumumfeld Widerstandskraft. Trotz steigender Kosten, geopolitischer Unsicherheiten und schwacher Verbraucherstimmung steigert der Konzern Umsatz und Marktanteile - und hält gleichzeitig an seiner traditionsreichen Dividendenpolitik fest. Besonders spannend: HORNBACH investiert massiv in Digitalisierung, künstliche Intelligenz und internationale Expansion. Damit könnte der Baumarkt-Konzern langfristig stärker von einer möglichen Erholung des europäischen DIY-Marktes profitieren als viele Wettbewerber. Marktanteile steigen in mehreren Ländern deutlich Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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