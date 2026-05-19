Europas Sparer verlieren still Vermögen: Billionen lagern unverzinst auf Konten, während die Inflation die Kaufkraft frisst. "Europas größte Fehlallokation von Kapital sitzt womöglich nicht an der Börse - sondern auf Giro- und Tagesgeldkonten", kommentiert Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Es ist seit Langem bekannt: Die meisten Sparer scheuen das Risiko, sie wünschen sich Sicherheit und tragen ihr Erspartes dorthin, wo sie es sicher wähnen. Das Problem: Genau an diesen Orten ist der Wertverlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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